Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Агентство S&P лишило Twitter кредитного рейтинга
Финансовое положение компании усугубляется.
рекомендации
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

Илон Маск (Elon Musk) своё решение сократить численность персонала Twitter вдвое вскоре после покупки компании пытался объяснить необходимостью сокращать расходы и избежать банкротства. Компания ежедневно теряла по $4 млн, как утверждал новый владелец, а сделка с ним увеличила долговые обязательства Twitter на $13 млрд. При этом попытки превратить подписку в основной источник дохода компании пока не принесли видимого результата, а многие крупные рекламодатели продолжают отворачиваться от Twitter или выжидать какой-то стабилизации. До сих пор 90% доходов Twitter обеспечивала именно реклама.

реклама

Как сообщает Bloomberg, все эти события к началу ноября вынудили рейтинговое агентство S&P понизить кредитный рейтинг Twitter до уровня B–, сразу на пять ступеней, а на этой неделе социальная сеть вообще была его лишена.

Источник изображения: Reuters

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

У агентства S&P на данный момент просто нет информации о финансовом положении Twitter, что не позволяет присваивать компании какой-то конкретный рейтинг. Это могло бы затруднить дальнейшее привлечение компанией Twitter заёмных средств, но Илон Маск уже признавался, что для покрытия расходов социальной сети продавал акции Tesla. Именно стоимость последних позволяет считать его богатейшим человеком планеты, поэтому некоторый финансовый ресурс у нового владельца Twitter сохраняется. Остаётся наблюдать, к чему в итоге приведёт этот эксперимент с покупкой социальной сети, которая всё меньше напоминает результат прагматичного делового расчёта.

#финансы #twitter #илон маск и twitter #социальная сеть
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel считает возможным снизить затраты на строительство предприятий в США до азиатского уровня
Intel уже ведёт переговоры с семью из десяти крупнейших заказчиков на выпуск чипов
Россияне в этом году стали покупать в 10 раз больше золота
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О секретном вооружении России, назначение которого скрывается
130
И снова поговорим про Linux системы, почему они не всегда пригодны для использования в ноутбуках
68
SCMP: Китай скопировал российский самолет и построил свой самый совершенный истребитель
88
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
117
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
116
История о том, как Польша, Дания и Норвегия пытались заменить газ из РФ, но у них ничего не вышло
66
Обзор и разгром фильма "Ламборгини: Человек-легенда"
24
Ретро: Лютый тест и обзор ноутбука HP Compaq Evo N800c с разборкой, таблицами и 100500 фото
11
История ордена ассасинов, от основания до консервации после разгрома и возрождения в наши дни
+
Какие ракеты США могут поставить на Украину, но "никогда" не поставят
5

Сейчас обсуждают

Андрей Грищенко
07:13
Странный ценник. То есть, условные владельцы 1650 и 3080 будут получать одинаково, не смотря на то, что дают разный уровень производительности для клиента. Прикольно, прикольно
МТС запустили сервис, позволяющий виртуально «сдать в аренду» свой ПК
REY_B_
07:12
Почитал https://www.lefigaro.fr/... Типа "репортажи специальных корреспондентов"... Сайт вроде бы уважаемой газеты.... Но оказывается, Россия похищала сирот в Херсоне! Нет, конечно не на органы, ибо э...
Какие ракеты США могут поставить на Украину, но "никогда" не поставят
Дмитрий
07:06
ну свет у нас 3.5 а инвестиции валяются ) но я и говорю мало 13 рублей. дураков не найдут за такие копейки.
МТС запустили сервис, позволяющий виртуально «сдать в аренду» свой ПК
Михаил Малахов
07:00
Какая то глупая статья на тему *Почему богатые покупают дороие вещи а бедные- дешевые*.. Именно потому что богатые и бедные
Почему пользователи Andriod нищие, а владельцы техники Apple богатые
Дункан Стэндиш
06:53
Суть вопроса в том что у автора - руки из жопы.
И снова поговорим про Linux системы, почему они не всегда пригодны для использования в ноутбуках
Sergei Eremeev
06:38
ахуеть ты кинокритик ))) куча говна снимается сейчас которое смотреть не возможно 1-2 фильма в год можно разок глянуть а то что касается фильмов снятых на реальных событиях мне нравятся , они не фанта...
Обзор и разгром фильма "Ламборгини: Человек-легенда"
Дмитрий Истомин
06:12
Рановато вы HBM хороните. Там ведь совершенно другая технология. Верно, возможно в будущем будет возможно увеличить количество слоёв GDDR(W), но это не решит тех проблем, что вы сами перечислили, а то...
AMD готовит к выходу три процессора Ryzen 7000 с технологией 3D V-Cache
Nacvark
06:09
Учтите стоимость электроэнергии и первоначальной инвестиции в сборку)
МТС запустили сервис, позволяющий виртуально «сдать в аренду» свой ПК
Михаил Авраменко
06:06
13-19 рублей в час - сразу вспомнилась эпоха компьютерных клубов конца 90х-начала нулевых.
МТС запустили сервис, позволяющий виртуально «сдать в аренду» свой ПК
Тема Круглов
06:03
Пусть повторяют почаще эту легенду. А то мало ли разберутся и поймут что нужно срочно его запрещать, так как их фантики бесполезны и с большими комиссиями
Биткоин является бесполезным, транзакции дорогими, а инвестиции сомнительными – глава ЕЦБ ЕС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем