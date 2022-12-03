Илон Маск (Elon Musk) своё решение сократить численность персонала Twitter вдвое вскоре после покупки компании пытался объяснить необходимостью сокращать расходы и избежать банкротства. Компания ежедневно теряла по $4 млн, как утверждал новый владелец, а сделка с ним увеличила долговые обязательства Twitter на $13 млрд. При этом попытки превратить подписку в основной источник дохода компании пока не принесли видимого результата, а многие крупные рекламодатели продолжают отворачиваться от Twitter или выжидать какой-то стабилизации. До сих пор 90% доходов Twitter обеспечивала именно реклама.
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Как сообщает Bloomberg, все эти события к началу ноября вынудили рейтинговое агентство S&P понизить кредитный рейтинг Twitter до уровня B–, сразу на пять ступеней, а на этой неделе социальная сеть вообще была его лишена.
У агентства S&P на данный момент просто нет информации о финансовом положении Twitter, что не позволяет присваивать компании какой-то конкретный рейтинг. Это могло бы затруднить дальнейшее привлечение компанией Twitter заёмных средств, но Илон Маск уже признавался, что для покрытия расходов социальной сети продавал акции Tesla. Именно стоимость последних позволяет считать его богатейшим человеком планеты, поэтому некоторый финансовый ресурс у нового владельца Twitter сохраняется. Остаётся наблюдать, к чему в итоге приведёт этот эксперимент с покупкой социальной сети, которая всё меньше напоминает результат прагматичного делового расчёта.