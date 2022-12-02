Сегодняшний катастрофический релиз The Callisto Protocol на PC испортил многим любителям хорроров весь праздник: компьютерная версия страдает от критических проблем с оптимизацией, в результате чего играть в новинку попросту невозможно. Не прошло и суток, как представители студии Striking Distance обратили внимание на происходящее и прокомментировали ситуацию в своём Twitter.
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По словам разработчиков, им известно о том, что «некоторые» пользователи испытывают проблемы со «статтерами» (подтормаживаниями) на PC, и в настоящее время готовят патч, который повысит производительность игры. Применить его к игре рассчитывают в течение ближайших нескольких часов, после чего выпустят ещё несколько дополнительных обновлений.
Тот факт, что разработчики относительно быстро отреагировали, радует, однако отсутствие проверок игр перед их релизом уже стало дурной традицией современных разработчиков, и следование ей стоит компаниям репутации. В конце концов, затраты хотя бы на предрелизное тестирование не столь высоки, как упущенная вследствие обрушившейся на проект критики прибыль.