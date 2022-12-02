Ожидается через несколько часов.

Сегодняшний катастрофический релиз The Callisto Protocol на PC испортил многим любителям хорроров весь праздник: компьютерная версия страдает от критических проблем с оптимизацией, в результате чего играть в новинку попросту невозможно. Не прошло и суток, как представители студии Striking Distance обратили внимание на происходящее и прокомментировали ситуацию в своём Twitter.

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По словам разработчиков, им известно о том, что «некоторые» пользователи испытывают проблемы со «статтерами» (подтормаживаниями) на PC, и в настоящее время готовят патч, который повысит производительность игры. Применить его к игре рассчитывают в течение ближайших нескольких часов, после чего выпустят ещё несколько дополнительных обновлений.

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Тот факт, что разработчики относительно быстро отреагировали, радует, однако отсутствие проверок игр перед их релизом уже стало дурной традицией современных разработчиков, и следование ей стоит компаниям репутации. В конце концов, затраты хотя бы на предрелизное тестирование не столь высоки, как упущенная вследствие обрушившейся на проект критики прибыль.