А что так мало?

Быть может, PC-версия хоррора The Callisto Protocol и обернулась настоящей неоптимизированной катастрофой для игроков, но на других платформах всё в порядке, да и в планы студии Striking Distance это крайне неприятное обстоятельство никаких коррективов явно не внесёт. Согласно этим планам, студия намеревается осуществлять контентную поддержку своего творения как минимум до лета следующего года — такая информация следует из соответствующего постера.

реклама

Согласно опубликованной девелоперами информации, первый такой набор контента следует ожидать уже 7 февраля наступающего года: именно в этот день в The Callisto Protocol появятся «хардкорный» режим, а также режим «Новая игра +». В подробности работы данных режимов разработчики пока не вдаются, но рискнём предположить, что в «хардкоре» нас ждёт что-то в духе перманентной смерти, а в «Новой игре +» — повторное прохождение с сохранением полученной в ходе первого прохождения экипировки и прочего.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Затем весной проект получит наборы контента Contagion и Riot, ну а летом — некий сюжетный контент, о котором пока ничего неизвестно.