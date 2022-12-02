Быть может, PC-версия хоррора The Callisto Protocol и обернулась настоящей неоптимизированной катастрофой для игроков, но на других платформах всё в порядке, да и в планы студии Striking Distance это крайне неприятное обстоятельство никаких коррективов явно не внесёт. Согласно этим планам, студия намеревается осуществлять контентную поддержку своего творения как минимум до лета следующего года — такая информация следует из соответствующего постера.
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Согласно опубликованной девелоперами информации, первый такой набор контента следует ожидать уже 7 февраля наступающего года: именно в этот день в The Callisto Protocol появятся «хардкорный» режим, а также режим «Новая игра +». В подробности работы данных режимов разработчики пока не вдаются, но рискнём предположить, что в «хардкоре» нас ждёт что-то в духе перманентной смерти, а в «Новой игре +» — повторное прохождение с сохранением полученной в ходе первого прохождения экипировки и прочего.
Затем весной проект получит наборы контента Contagion и Riot, ну а летом — некий сюжетный контент, о котором пока ничего неизвестно.