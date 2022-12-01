У студии и без того дел вагон и маленькая тележка.

В этом году CD Projekt RED прямо-таки разошлась и, возможно, решила откусить кусок больше, чем способна проглотить. На сегодняшний день известно о работе компании над следующим полноценным «Ведьмаком», над сюжетным дополнением к Cyberpunk 2077, ремейком первого «Ведьмака» в содействии со сторонней студией, а также о планах по выпуску масштабного сиквела приключений Ви и компании.

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Очевидно, что коллектив перегружен и при этом должен правильно расставлять приоритеты, поэтому на сегодняшний день, по словам руководителя студии Адама Кичиньского, план выглядит примерно следующим образом: сначала в следующем году выпустят дополнение Phantom Liberty к Cyberpunk 2077, затем условный «Ведьмак 4». И только после этого можно начинать говорить о переходе к активной работе над сиквелом Cyberpunk 2077.

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По мнению экспертов, самый оптимистичный прогноз по сиквелу «Киберпанка» — это начало активной работы в середине—конце 2024-го и релиз в 2027-м. Собственно, никто раньше данный проект и не ожидает. Новый «Ведьмак» при этом, предположительно, выйдет в свет в 2025-м.