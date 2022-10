Слишком амбициозно.

Польская компания CD Projekt обнародовала информацию о своих новых проектах в рамках прошедшей сегодня, 4 октября 2022 года, специальной презентации. Доподлинно стало известно, что прямо сейчас разработчики трудятся над сиквелом Cyberpunk 2077, сюжетной игрой по «Ведьмаку», а также игрой, никак не связанной с упомянутыми сериями.

реклама

Orion — такое кодовое название получила вторая часть Cyberpunk 2077, которая создаётся силами внутренней команды CD Projekt RED. Важно: здесь и далее по тексту упоминаются только кодовые имена новые проектов. Настоящие названия, скорее всего, не знают даже сами авторы.

Что до новой игры по «Ведьмаку», то у неё кодовое имя Polaris — данный проект станет началом новой трилогии. Речь идёт о привычном для публики ролевом экшене в открытом мире в духе «Дикой Охоты». Polaris создаётся на базе движка Unreal Engine 5 силами CD Projekt RED. Ещё две игры трилогии будут выпущены в течение шести лет после релиза Polaris.

На этом список новых проектов от поляков не заканчивается. Нужно только понимать, что не всем им сейчас отдаётся равный приоритет в разработке. Осмелимся предположить, что новая большая игра по «Ведьмаку» на Unreal Engine 5 выйдет первой после дополнения Phantom Liberty к Cyberpunk 2077 (если не случится второго, что вряд ли). Проект создаётся коллективом CD Projekt RED, основной упор делается на него, а штат и производственные мощности не бесконечные.

Sirius — ещё одна игра во вселенной «Ведьмака», которую уже сейчас позиционируют как «инновационную». Её производство доверили студии The Molasses Flood, выпустившей ранее симулятор выживания Flame in the Flood. Пока всё находится в стадии пре-продакшена — то есть, до релиза и потенциального анонса пока остаётся неприлично много времени.

Но есть также Canis Majoris — ролевая игра в открытом мире по «Ведьмаку», но уже от сторонней студии. В основу проекта будут положены наработки Polaris, а в составе команды разработки значатся опытные люди, поработавшие над классическими играми CD Projekt RED.

И, наконец, Hadar — игра по новой интеллектуальной собственности, никак не связанная с «Ведьмаком» или Cyberpunk 2077. Её созданием, опять же, занимается сами CD Projekt RED. Всё пока находится на ранних стадия проектирования и прототипирования.

А теперь о делах более реалистичных и почти осязаемых. Анонсированное чуть ранее дополнение Phantom Liberty к Cyberpunk 2077 выйдет в 2023 году — тут без изменений. Улучшенная версия третьего «Ведьмака» для PS5 и Xbox Series X|S должна выйти до конца текущего года.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Полякам также очень понравилось, как публика приняла недавний сериал Cyberpunk: Edgerunners (у нас известен как «Киберпанк: Бегущие по краю»). Поэтому подобным совместным проектам с Netflix и другими стриминговыми сервисами будут давать зелёный свет и впредь.