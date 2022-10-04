Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Сиквел Cyberpunk 2077, новая трилогия «Ведьмака» и несколько других проектов: CD Projekt рассказала о планах на будущее
Слишком амбициозно.
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Польская компания CD Projekt обнародовала информацию о своих новых проектах в рамках прошедшей сегодня, 4 октября 2022 года, специальной презентации. Доподлинно стало известно, что прямо сейчас разработчики трудятся над сиквелом Cyberpunk 2077, сюжетной игрой по «Ведьмаку», а также игрой, никак не связанной с упомянутыми сериями.

реклама

Orion — такое кодовое название получила вторая часть Cyberpunk 2077, которая создаётся силами внутренней команды CD Projekt RED. Важно: здесь и далее по тексту упоминаются только кодовые имена новые проектов. Настоящие названия, скорее всего, не знают даже сами авторы.

Что до новой игры по «Ведьмаку», то у неё кодовое имя Polaris — данный проект станет началом новой трилогии. Речь идёт о привычном для публики ролевом экшене в открытом мире в духе «Дикой Охоты». Polaris создаётся на базе движка Unreal Engine 5 силами CD Projekt RED. Ещё две игры трилогии будут выпущены в течение шести лет после релиза Polaris.

На этом список новых проектов от поляков не заканчивается. Нужно только понимать, что не всем им сейчас отдаётся равный приоритет в разработке. Осмелимся предположить, что новая большая игра по «Ведьмаку» на Unreal Engine 5 выйдет первой после дополнения Phantom Liberty к Cyberpunk 2077 (если не случится второго, что вряд ли). Проект создаётся коллективом CD Projekt RED, основной упор делается на него, а штат и производственные мощности не бесконечные.

Sirius — ещё одна игра во вселенной «Ведьмака», которую уже сейчас позиционируют как «инновационную». Её производство доверили студии The Molasses Flood, выпустившей ранее симулятор выживания Flame in the Flood. Пока всё находится в стадии пре-продакшена — то есть, до релиза и потенциального анонса пока остаётся неприлично много времени.

Но есть также Canis Majoris — ролевая игра в открытом мире по «Ведьмаку», но уже от сторонней студии. В основу проекта будут положены наработки Polaris, а в составе команды разработки значатся опытные люди, поработавшие над классическими играми CD Projekt RED.

И, наконец, Hadar — игра по новой интеллектуальной собственности, никак не связанная с «Ведьмаком» или Cyberpunk 2077. Её созданием, опять же, занимается сами CD Projekt RED. Всё пока находится на ранних стадия проектирования и прототипирования.

А теперь о делах более реалистичных и почти осязаемых. Анонсированное чуть ранее дополнение Phantom Liberty к Cyberpunk 2077 выйдет в 2023 году — тут без изменений. Улучшенная версия третьего «Ведьмака» для PS5 и Xbox Series X|S должна выйти до конца текущего года.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Полякам также очень понравилось, как публика приняла недавний сериал Cyberpunk: Edgerunners (у нас известен как «Киберпанк: Бегущие по краю»). Поэтому подобным совместным проектам с Netflix и другими стриминговыми сервисами будут давать зелёный свет и впредь.

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #cd projekt #the witcher 3 wild hunt
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Игроки просят CDPR сделать ещё и второе дополнение к Cyberpunk 2077
Продажи Cyberpunk 2077 достигли новой «круглой» отметки — 20 миллионов копий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
56
Гайд по улучшению графики в играх на RTX
34
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игр 2022 года
16
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
40
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
55
Полноценная лицензия Windows 10 стоит всего 581р на большой распродаже осени 2022г
Обзор комплекта Adata XPG Caster RGB DDR5-6400. Разгон и настройка DDR5
22
Ученые рассказали, какой астероид может аннигилировать Землю
20
Сверхдорогой авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" примет участие в учениях НАТО в Аталантике
32
Тест и обзор кулера Jonsbo HX7280 или Черный Китаец vs AMD
4

Сейчас обсуждают

Вежливый__МARS
20:26
Нечто подобное мы наблюдаем прямо сейчас. Сразу после того, как в прекрасном стиле наши военные разгромили группировку войск, обещавшую не делать ни шагу назад из-под Лимана, началось движение в друго...
Илон Маск назвал Крым российским и призвал к миру – что ответили украинские элиты главе Tesla
Вежливый__МARS
20:26
Есть какие-то объективные вещи, которые наступят независимо от того, что мы о них думаем или вообще, знаем мы о них или нет, на то они и объективные. Единственное, как мы можем к ним относиться, так э...
Илон Маск назвал Крым российским и призвал к миру – что ответили украинские элиты главе Tesla
ахахаxа
20:25
на поршах серия закончилась,там ещё физика была в игре,как-то допустимая
Премьера Need for Speed Unbound назначена на этот четверг
Антон Васильев
20:24
Ща, достану из штанов и рассчитаемся
Илон Маск назвал Крым российским и призвал к миру – что ответили украинские элиты главе Tesla
Вежливый__МARS
20:23
то то же ссыкло. все временно оккупированные Украина освободит. а ты собирай на репарации. Президент Латвии Левитс убежден, что Украина готова вступить в НАТО: "Для Альянса это очень хорошая возможн...
Илон Маск назвал Крым российским и призвал к миру – что ответили украинские элиты главе Tesla
ахахаxа
20:23
ну ничего,зато завершение всей серии нидфоспид обсудим
Премьера Need for Speed Unbound назначена на этот четверг
Иван Романов
20:21
после форсы горизонт 4 не понимаю как ваще играл в этот нит фор спит..порше анлиш и мост вонтед не в счет
Премьера Need for Speed Unbound назначена на этот четверг
Анна Невская
20:20
там опрос был для всех кроме рогулья и ботов.и голосовали там в том числе те же украинцы тоже. пока ботофермы с поводка не спустили.
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
usr2412r
20:20
Я очень большой поклонник соулса, но честно - игра проходняк. Перебор во всем. + фразы после смерти возвели в абсолют. Это как пережрать шоколада. Сюжет дерьмо. Слишком много всех. Локации бездушные. ...
Bandai Namco довольна результатами Elden Ring — они превзошли все ожидания компании
Иван Романов
20:16
видимо в разнице в цене между ними в 4 тыщи
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игр 2022 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем