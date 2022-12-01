В подробности студия пока не вдаётся.

Хотя руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард дал интервью Лексу Фридману ещё в начале этой недели, любопытной информации из него выудить можно столько, что «смак» растягивается на несколько дней. Мы уже затронули тему комментариев Говарда относительно Starfield и The Elder Scrolls VI, теперь же речь пойдёт о новом мобильном проекте студии.

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Стоит сразу уточнить, что Говард не стал вдаваться в подробности ни в каком виде, однако сам факт работы студии над новой мобильной игрой уже, по сути, подтверждён. При этом руководитель студии «влюблён» в данный проект, и что-то нам подсказывает, что просто так для красного словца подобные вещи относительно игр не произносятся.

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Предыдущей мобильной игрой Bethesda Game Studios была и остаётся Fallout Shelter — симулятор управление убежищем из мира Fallout, в котором нам надо заботиться о выживших, давать всем задания и улучшать постапокалиптический быт. Проект завоевал любовь огромной части геймерской публики, поэтому очень любопытно узнать, о чём будет новая мобильная игра студии.