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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Bethesda готовит новую игру для мобильных устройств
В подробности студия пока не вдаётся.
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Хотя руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард дал интервью Лексу Фридману ещё в начале этой недели, любопытной информации из него выудить можно столько, что «смак» растягивается на несколько дней. Мы уже затронули тему комментариев Говарда относительно Starfield и The Elder Scrolls VI, теперь же речь пойдёт о новом мобильном проекте студии.

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Стоит сразу уточнить, что Говард не стал вдаваться в подробности ни в каком виде, однако сам факт работы студии над новой мобильной игрой уже, по сути, подтверждён. При этом руководитель студии «влюблён» в данный проект, и что-то нам подсказывает, что просто так для красного словца подобные вещи относительно игр не произносятся.

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RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Предыдущей мобильной игрой Bethesda Game Studios была и остаётся Fallout Shelter — симулятор управление убежищем из мира Fallout, в котором нам надо заботиться о выживших, давать всем задания и улучшать постапокалиптический быт. Проект завоевал любовь огромной части геймерской публики, поэтому очень любопытно узнать, о чём будет новая мобильная игра студии.

#bethesda softworks #bethesda game studios
1
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Тодд Говард рассматривает разработку The Elder Scrolls VI с позиции того, что в эту игру будут играть в течение 10—20 лет
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Неузнаете
15:10
Это чтобы увеличить армию. В дальнейшем эти все 300к будут служить по контракту. Там всё равно самые низшие слои, грузчики, да кто на пилораме работал в месяц за 15к.
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
ахахаxа
15:09
буферная зона в польше будет
Зеленский: на восстановление Украины потребуется минимум один триллион долларов
Tqer
15:09
Готовься коммуналку платить возросшую, а не кукарекать тут, тем более средь бела дня когда все нормальные люди работают.
В центре Нью-Йорка у американца отняли 125 смартфонов iPhone 13 на сумму $95 000
Capppelan
15:09
Писос, вы хотя бы на сайте сделайте выбор показа новостей по умолчанию по категории, вот мне в кайф вашу политику смотреть на сайте для оверов. Прогнулись под баблом окончательно, тьфу.
В Вашингтоне отказ от поставок Украине оружия большей дальности объяснили нежеланием эскалации
Неузнаете
15:08
Нет, вообще за всю войну не больше 200 человек мы россияне потеряли. Это мы вас укропов тысячами крошим.
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
Vorvort
15:08
Меня забанили на "патриотическом" канале когда я попросил привести экономическое обоснование ежегодного 15-ти летнего повышения тарифов на коммунальные услуги. Что я могу сказать о власти? Она антина...
В центре Нью-Йорка у американца отняли 125 смартфонов iPhone 13 на сумму $95 000
Они убили Шешу!
15:08
тогда почему могилизацию объявили, и под 300к?
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
Vetali
15:08
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Неузнаете
15:07
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15:07
ну и кстати, очевидно что рашисткая пропаганда опять все переврала https://www.bbc.com/russian/media-63812094 "Названные главой Еврокомиссии потери Украины вызвали возмущение в Киеве. Украинские влас...
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