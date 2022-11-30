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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Тодд Говард раскрыл новые подробности о ролевой игре Starfield
О многом можно было и так догадаться.
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Небезызвестный Тодд Говард отметился в подкасте Лекса Фридмана, где поделился свежей информацией по перенесённой на будущий год масштабной космической ролевой игры Starfield (с ума сойти, сколько прилагательных). Разработчик также поговорил о судьбе The Elder Scrolls VI и Fallout, но обо всём по порядку.

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Слов о Starfield было сказано больше всего. Тодда Говарда много расспрашивали о том, как в игре всё работает с позиции отдельно взятых механик. Девелопер в очередной раз дал понять, что 1000 планет в Starfield — вовсе не рекламный трюк или обман. Команда действительно трудится над проработкой всех локаций, пытаясь уделять им достаточно внимания. Здешние планеты будут двигаться по орбитам, а звёздные системы имеют уровни — Тодд в рамках подкаста упомянул о наличии 40-го уровня.

Для безопасного путешествия по разным мирам нужно обязательно использовать скафандр, коих в игре будет много — с разными показателями по сопротивлению экстремальным температурам, токсичным газам и прочим опасным вещам. Во время путешествий по разным мирам геймер будет собирать топливо на разных планетах, но ситуации с «зависанием» на корабле где-то в космосе с закончившейся «горючкой» точно не будет — это было бы слишком скучно, по мнению авторов.

Ещё в рамках разговора с Лексом Фридманом топ-менеджер Bethesda признался, что разработка Starfield очень давит в психологическом плане на всю команду, поскольку они делают System Seller — то есть, игру, которая будет «продавать» Xbox. При портировании проекта на Xbox Series X и S команде создателей помогают лучшие инженеры Microsoft. Что касается решения о переносе релиза Starfield на более поздний срок, то оно далось Bethesda нелегко, но в итоге оказалось очень правильным.

О методах повествования. В грядущей Starfield у игрока будет возможность глубоко развить отношения с четырьмя спутниками. Нечто подобное авторы реализовывали в Fallout 4, но теперь в плане режиссуры всё пойдет еще глубже. При совершение какого-то неоднозначного поступка компаньон главного героя будет вести себя иначе некоторое время.

Для большего погружения в мир Starfield разработчики разрешат игроку наблюдать в космопортах за прибытием и отправкой других кораблей. Геймер также сможет запрыгнуть в систему и увидеть там грузовой корабль, а в некоторых случаях пилоты других космических суден станут выходить на контакт.

В подкасте Тодд Говард в очередной раз упомянул важность подготовки инструментов для создания модификаций в играх издательства, ведь это почти всегда гарантирует их востребованность в долгосрочном периоде. Про Fallout было сказано совсем немного: разработчик подтвердил, что третья и четвёртая части намеренно создавались такими разными. В случае с Fallout 4 компания Bethesda пыталась экспериментировать.

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Что до шестой части The Elder Scrolls, то на сегодняшний момент Тодд Говард ещё не готов назвать даже приблизительные сроки выхода ролевой игры, но выразил надежду, что её разработка не будет занимать критически много времени.

#bethesda softworks #starfield
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за счёт частот и такие видяхи берут для проф сегмента где 24гб памяти не хватит, плюс как ты две 4090 поставишь если у них нет nvlink в отличии от проф карт.
Тодд Говард рассматривает разработку The Elder Scrolls VI с позиции того, что в эту игру будут играть в течение 10—20 лет
Такой-то
21:06
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