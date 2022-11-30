Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Тодд Говард рассматривает разработку The Elder Scrolls VI с позиции того, что в эту игру будут играть в течение 10—20 лет
И согласился с тем, что работать над шестыми «Свитками» следовало начинать раньше.
рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!

Четыре с половиной года прошло с момента формального анонса The Elder Scrolls VI: на сегодняшний день мы не знаем о проекте ничего — ни места, ни времени действия, ни основной сюжетной завязки, ни действующих лиц, ни геймплейных механик. Ситуация неприятная, но кое-какими деталями подхода Bethesda Game Studios к производству шестой номерной части «Свитков» глава студии Тодд Говард всё же поделился в ходе видеоподкаста с Лексом Фридманом.

реклама

Помимо различных аспектов труда разработчика игр речь в рамках подкаста в том числе, естественно, зашла и о The Elder Scrolls VI. И Тодд Говард, к большому удивлению, согласился чуть более открыто побеседовать на эту тему.

В частности, Тодд Говард сожалеет, что активная разработка The Elder Scrolls VI не началась раньше: разработчики обожают этот сеттинг, и большая часть работы самого Говарда в Bethesda связана именно со «Свитками». В шутку Говард даже сказал, что если бы мог отправиться в прошлое, то убедил бы самого себя в необходимости приступить к работе раньше.

Тем не менее, к производству нового проекта в данной серии нужно подходить ответственно: как считает сам Говард, тот же Skyrim вышел 11 лет назад, но по-прежнему остаётся самой популярной игрой студии, причём, по мнению разработчика, «Скайрим» сохранит актуальность в течение ещё десяти лет. Как следствие, при производстве новой The Elder Scrolls нужно исходить из того, что в неё также будут играть в течение 10—20 лет, и данное обстоятельство накладывает определённый отпечаток на видение проекта и ход его разработки.

Что касается сроков выхода The Elder Scrolls VI, то у Тодда Говарда на этот счёт лишь «смутное» представление. Сначала нужно выпустить Starfield, и лишь после этого, очевидно, Bethesda Game Studios в полную мощь возьмётся за работу над TES VI.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

#bethesda softworks #bethesda game studios #the elder scrolls vi
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

«Добро пожаловать в Nuka-World»: новый сезон в Fallout 76 получил дату релиза
Разработчики The Elder Scrolls Online трудятся над большой игрой по новой интеллектуальной собственности
Тодд Говард раскрыл новые подробности о ролевой игре Starfield
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Nvidia поднимает цены на свои видеокарты, вопреки здравому смыслу, а AMD демпингует
54
Почему Россия начала копировать китайские автомобили, а не создавать свои
103
Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
317
Какую GeForce RTX 3070 выбрать - разбираем ВСЕ варианты разных вендоров по VRM и охлаждению
69
О корпусах для горячих систем
37
Как выбрать оперативную память в 2023 году – полное руководство
136
Как комментаторы могут вводить в заблуждение, и почему не бывает "сигнальных" GND линий у видеокарт
43
Медведев: поставленные на Украину Patriot сразу же станут законной целью для ударов российской армии
31
Опыт использования Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold - без компромиссов, почти
32
Evil West: злой и кровавый Дикий Запад
3

Сейчас обсуждают

Руслан К
21:15
Рога и капыта.
Глубинная геотермальная энергия позволит нам оставить ископаемое топливо в прошлом
Такой-то
21:06
пИсатели учите географию не ЕГЭ "опубликован в Великобритании в далёком 1997 году" на острове Великобритания и оно не склоняется возможно в объединённом королевстве?
«Безусловно, перебор»: в Госдуме отклонили запрос на запрет «Гарри Поттера» из-за пропаганды сатанизма
Yilec
21:00
Поэтому комментарий и написал. А сам читал?
Firefox предлагает конфиденциальный сервис перевода без обращения к облаку
cibershot
20:59
Ситилинк правдивые отзывы на товары не пропускает на своем сайте, позорище!!!!! Пишешь о начинке ссд, отклоняют отзыв. Уже не первый раз, позорники! Во всем рунете об этом буду писать, рейтинг попорч...
10 самых популярных процессорных кулеров 2022 года — выбираем оптимальную модель
Такой-то
20:58
Microsoft назвала Sony лучшим издателем игр, чем они сами пИсатель, чем они сами это кто из них ?
Microsoft назвала Sony лучшим издателем игр, чем они сами
Dzhereli
20:49
Что отводил 200 и выше нужно наглухо закрыть стенки. Только вдув и выдув.
Двухбашенный кулер Montech Metal DT24 способен отвести до 270 Вт тепла
Георгий Жуков
20:47
CEC ломай их всех.
Криптоброкер Genesis пытается избежать банкротства и повторения ситуации с FTX
swr5
20:42
Уже отложил деньги на 7900XT. Еще сотни тысяч людей по всему миру с нетерпением ждут начала продаж новой серии видеокарт от AMD. У Зелота перспектив почти нет.
AMD теряет рынок игровой графики – доля видеокарт Radeon упала ниже 10%, а NVIDIA продолжила рост
Анна Невская
20:38
Это не деэлектризация, это декоммунизация
Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
LastAtlant
20:38
от крупных кристаллов ГПУ вполне хорошо отводятся и 250 и 400 ватт. Если бы была возможность немного разнести ядра в стороны по кристаллу и не концентрировать их нагрев в 1 месте то и не нужны водянк...
Двухбашенный кулер Montech Metal DT24 способен отвести до 270 Вт тепла
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем