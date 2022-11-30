И согласился с тем, что работать над шестыми «Свитками» следовало начинать раньше.

Четыре с половиной года прошло с момента формального анонса The Elder Scrolls VI: на сегодняшний день мы не знаем о проекте ничего — ни места, ни времени действия, ни основной сюжетной завязки, ни действующих лиц, ни геймплейных механик. Ситуация неприятная, но кое-какими деталями подхода Bethesda Game Studios к производству шестой номерной части «Свитков» глава студии Тодд Говард всё же поделился в ходе видеоподкаста с Лексом Фридманом.

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Помимо различных аспектов труда разработчика игр речь в рамках подкаста в том числе, естественно, зашла и о The Elder Scrolls VI. И Тодд Говард, к большому удивлению, согласился чуть более открыто побеседовать на эту тему.

В частности, Тодд Говард сожалеет, что активная разработка The Elder Scrolls VI не началась раньше: разработчики обожают этот сеттинг, и большая часть работы самого Говарда в Bethesda связана именно со «Свитками». В шутку Говард даже сказал, что если бы мог отправиться в прошлое, то убедил бы самого себя в необходимости приступить к работе раньше.

Тем не менее, к производству нового проекта в данной серии нужно подходить ответственно: как считает сам Говард, тот же Skyrim вышел 11 лет назад, но по-прежнему остаётся самой популярной игрой студии, причём, по мнению разработчика, «Скайрим» сохранит актуальность в течение ещё десяти лет. Как следствие, при производстве новой The Elder Scrolls нужно исходить из того, что в неё также будут играть в течение 10—20 лет, и данное обстоятельство накладывает определённый отпечаток на видение проекта и ход его разработки.

Что касается сроков выхода The Elder Scrolls VI, то у Тодда Говарда на этот счёт лишь «смутное» представление. Сначала нужно выпустить Starfield, и лишь после этого, очевидно, Bethesda Game Studios в полную мощь возьмётся за работу над TES VI.