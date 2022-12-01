Кажущиеся импульсивными поступки Илона Маска (Elon Musk) нередко раздражают акционеров компаний, которыми он руководит, но дарят немало информационных поводов. На направлении взаимодействия нового главы Twitter с компанией Apple в последние дни тоже было немало новостей, но канал CNBC в числе первых сообщил о решающей встрече руководства Twitter и Apple, итоги которой призваны немного разрядить обстановку.
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Тим Кук (Tim Cook), по словам Илона Маска (Elon Musk), не только принял его в штаб-квартире Apple и провёл содержательную беседу, но и заверил вспыльчивого миллиардера, что его компания никогда не собиралась удалять Twitter из фирменного магазина приложений. Накануне, напомним, Илон Маск поделился с аудиторией социальной сети соответствующими опасениями, а также выразил готовность идти на Apple войной и добиваться более разумных комиссионных отчислений за платежи внутри приложений, которые сейчас достигают 15 или 30% с каждой транзакции. По словам Маска, впечатление о намерениях Apple исключить Twitter из своей экосистемы возникло у него в результате недопонимания, и теперь все проблемы решены.