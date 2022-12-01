Никто не собирался удалять Twitter из магазина приложений для iPhone.

Кажущиеся импульсивными поступки Илона Маска (Elon Musk) нередко раздражают акционеров компаний, которыми он руководит, но дарят немало информационных поводов. На направлении взаимодействия нового главы Twitter с компанией Apple в последние дни тоже было немало новостей, но канал CNBC в числе первых сообщил о решающей встрече руководства Twitter и Apple, итоги которой призваны немного разрядить обстановку.

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Источник изображения: Getty Images

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Тим Кук (Tim Cook), по словам Илона Маска (Elon Musk), не только принял его в штаб-квартире Apple и провёл содержательную беседу, но и заверил вспыльчивого миллиардера, что его компания никогда не собиралась удалять Twitter из фирменного магазина приложений. Накануне, напомним, Илон Маск поделился с аудиторией социальной сети соответствующими опасениями, а также выразил готовность идти на Apple войной и добиваться более разумных комиссионных отчислений за платежи внутри приложений, которые сейчас достигают 15 или 30% с каждой транзакции. По словам Маска, впечатление о намерениях Apple исключить Twitter из своей экосистемы возникло у него в результате недопонимания, и теперь все проблемы решены.