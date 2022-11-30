Компания VK намеревается создать собственную систему управления обучением на базе платформы Skillbox. Новый сервис будет позиционироваться как полноценная комплексная замена ушедшим из РФ иностранным учебным сервисам Coursera, edX и Udacity.
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Систему управления обучением (LMS) построят на базе технологий и решений Skillbox, которая, напомним, входит в экосистему VK. Сама Skillbox планирует потратить более 600 млн рублей на разработку и развитие новой платформы. Компания рассчитывает «значительно расширить» пиковое количество одновременных пользователей, попутно добавив специальный тренажёр программирования, а также возможность интеграции в вузовские системы обучения, включая НИУ ВШЭ, МГИМО, УрФУ, МГТУ им. Баумана.
В паспорте проекта прописано, что Skillbox добавит в свою учебную платформу тренажёр программирования с автоматической проверкой кода, поиск текста по видео и возможность настраивать личное расписание обучения. Разработчики рассчитывает закончить создание системы управления обучением к апрелю 2024 года.
А теперь самое интересное. Разработчики проекта системы управления обучением Skillbox рассчитывают получить от государства грант в размере 485,5 млн рублей на замещение зарубежных образовательных платформ в рамках проекта «национальной образовательной платформы», куратором коротой выступает Минобрнауки. Уже сейчас известно, что Профильная рабочая группа ведомства одобрила проект Skillbox.
Разработчики дополнительно планируют увеличить одновременную нагрузку на платформу с 15 тыс. до 100 тыс. студентов и на маркетплейс курсов до 50 млн посетителей в месяц. Вдобавок ко всему, Skillbox планирует разработать программные интерфейсы, которые позволили бы передавать данные о прогрессе студента в IT-системы вузов. Учебные заведения смогут получить возможность брендировать платформу и подключать её сервисы к своим электронным системам обучения.
Напомним, в конце апреля VK объявила об открытии вместе с «Высшей школой экономики» (НИУ ВШЭ) и на базе технологий Skillbox платформы онлайн-курсов для вузов.