Речь также идёт о гранте от государства в размере 485,5 млн рублей.

Компания VK намеревается создать собственную систему управления обучением на базе платформы Skillbox. Новый сервис будет позиционироваться как полноценная комплексная замена ушедшим из РФ иностранным учебным сервисам Coursera, edX и Udacity.

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Систему управления обучением (LMS) построят на базе технологий и решений Skillbox, которая, напомним, входит в экосистему VK. Сама Skillbox планирует потратить более 600 млн рублей на разработку и развитие новой платформы. Компания рассчитывает «значительно расширить» пиковое количество одновременных пользователей, попутно добавив специальный тренажёр программирования, а также возможность интеграции в вузовские системы обучения, включая НИУ ВШЭ, МГИМО, УрФУ, МГТУ им. Баумана.

В паспорте проекта прописано, что Skillbox добавит в свою учебную платформу тренажёр программирования с автоматической проверкой кода, поиск текста по видео и возможность настраивать личное расписание обучения. Разработчики рассчитывает закончить создание системы управления обучением к апрелю 2024 года.

А теперь самое интересное. Разработчики проекта системы управления обучением Skillbox рассчитывают получить от государства грант в размере 485,5 млн рублей на замещение зарубежных образовательных платформ в рамках проекта «национальной образовательной платформы», куратором коротой выступает Минобрнауки. Уже сейчас известно, что Профильная рабочая группа ведомства одобрила проект Skillbox.

Разработчики дополнительно планируют увеличить одновременную нагрузку на платформу с 15 тыс. до 100 тыс. студентов и на маркетплейс курсов до 50 млн посетителей в месяц. Вдобавок ко всему, Skillbox планирует разработать программные интерфейсы, которые позволили бы передавать данные о прогрессе студента в IT-системы вузов. Учебные заведения смогут получить возможность брендировать платформу и подключать её сервисы к своим электронным системам обучения.

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Напомним, в конце апреля VK объявила об открытии вместе с «Высшей школой экономики» (НИУ ВШЭ) и на базе технологий Skillbox платформы онлайн-курсов для вузов.