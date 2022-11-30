Вот и хорошо.

Разработчики из независимой студии Fatshark выпустили в продажу кооперативный экшен Warhammer 40000: Darktide. Проект доступен для покупки в Steam (для жителей РФ и РФ тоже) и в магазине Microsoft (тут действуют санкции).

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Darktide предлагает знакомый поклонникам Vermintide геймплей, в котором команды из четырёх игроков собираются вместе и проходят задания и миссии продолжительностью от 20 до 40 минут.

Действие Warhammer 40000: Darktide происходит в городе-улье Терциум, разработчики ещё в рамках маркетинговой кампании заявляли, что их новый кооперативный экшен будет очень сильно продвигать эту вселенную в сюжетном плане, и геймеры это положительно оценили (но об этом позже).

В новой игре нашлось место не только унаследованной от Vermintide 2 системе рукопашного боя, но и впечатляющей системе стрельбы в духе WH40K. Игроку крайне важно здесь попытаться найти баланс между стрельбой и рукопашной, сражаясь с ордами врагов, и «ощутить воздействие каждого взмаха и удара цепного меча или поджарьте свежую плоть из лазгана».

В свежей Warhammer 40000: Darktide мы можем создать уникального персонажа и выбрать его внешность, голос и происхождение. Авторы проекта также дадут возможность выбрать герою класс, определив его уникальные черты и навыки, которые пригодятся в бою. Проще говоря, можно стать закалённым ветераном армии Империум или пылким фанатиком — выбор за игроком.

«Добро пожаловать в жестокий мир антиутопии Warhammer 40,000. От кипящих фабрик до разваливающегося водопровода, постоянно заливаемого кислотными дождями, город-улей Терциум — суровое и безжалостное место даже в лучшие времена. Вам предстоит служить фанатичной Инквизиции, любой ценой выполняя задания по уничтожению угроз, которые скрываются в глубинах города-улья.

Приспосабливайтесь к сумасбродным причудам Хаоса с помощью обстоятельств — модификаторов, дополняющих ваши задания внезапными испытаниями. Чтобы выстоять, ваша команда должна адаптироваться, использовать новые тактики и менять снаряжение», — гласит официальное описание Warhammer 40000: Darktide.

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Новый кооперативный экшен от Fatshark был крайне тепло принят публикой. На момент написания данного материала у игры было 80 % положительных отзывов в Steam из почти 22 тысяч написанных. Такое большое количество оценивающих материалов в первый день релиза объясняется предоставленной разработчиками возможностью написать предварительные обзоры. В общем, фанатам Warhammer игра «зашла», а это, кажется, самое главное.