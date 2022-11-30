Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Кооперативный экшен Warhammer 40000: Darktide поступил в продажу, игроки остались довольны качеством его исполнения
Вот и хорошо.
рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!

Разработчики из независимой студии Fatshark выпустили в продажу кооперативный экшен Warhammer 40000: Darktide. Проект доступен для покупки в Steam (для жителей РФ и РФ тоже) и в магазине Microsoft (тут действуют санкции).

реклама

Darktide предлагает знакомый поклонникам Vermintide геймплей, в котором команды из четырёх игроков собираются вместе и проходят задания и миссии продолжительностью от 20 до 40 минут.

Действие Warhammer 40000: Darktide происходит в городе-улье Терциум, разработчики ещё в рамках маркетинговой кампании заявляли, что их новый кооперативный экшен будет очень сильно продвигать эту вселенную в сюжетном плане, и геймеры это положительно оценили (но об этом позже).

В новой игре нашлось место не только унаследованной от Vermintide 2 системе рукопашного боя, но и впечатляющей системе стрельбы в духе WH40K. Игроку крайне важно здесь попытаться найти баланс между стрельбой и рукопашной, сражаясь с ордами врагов, и «ощутить воздействие каждого взмаха и удара цепного меча или поджарьте свежую плоть из лазгана».

В свежей Warhammer 40000: Darktide мы можем создать уникального персонажа и выбрать его внешность, голос и происхождение. Авторы проекта также дадут возможность выбрать герою класс, определив его уникальные черты и навыки, которые пригодятся в бою. Проще говоря, можно стать закалённым ветераном армии Империум или пылким фанатиком — выбор за игроком.

«Добро пожаловать в жестокий мир антиутопии Warhammer 40,000. От кипящих фабрик до разваливающегося водопровода, постоянно заливаемого кислотными дождями, город-улей Терциум — суровое и безжалостное место даже в лучшие времена. Вам предстоит служить фанатичной Инквизиции, любой ценой выполняя задания по уничтожению угроз, которые скрываются в глубинах города-улья.

Приспосабливайтесь к сумасбродным причудам Хаоса с помощью обстоятельств — модификаторов, дополняющих ваши задания внезапными испытаниями. Чтобы выстоять, ваша команда должна адаптироваться, использовать новые тактики и менять снаряжение», — гласит официальное описание Warhammer 40000: Darktide.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Новый кооперативный экшен от Fatshark был крайне тепло принят публикой. На момент написания данного материала у игры было 80 % положительных отзывов в Steam из почти 22 тысяч написанных. Такое большое количество оценивающих материалов в первый день релиза объясняется предоставленной разработчиками возможностью написать предварительные обзоры. В общем, фанатам Warhammer игра «зашла», а это, кажется, самое главное.

#fatshark #warhammer 40000 darktide
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GeForce RTX 4080 прописалась в системных требованиях Warhammer 40,000 Darktide
В свежем видео по Warhammer 40,000 Darktide показали геймплей за класс Псайкеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
325
Как выбрать оперативную память в 2023 году – полное руководство
143
Какую GeForce RTX 3070 выбрать - разбираем ВСЕ варианты разных вендоров по VRM и охлаждению
70
Как комментаторы могут вводить в заблуждение, и почему не бывает "сигнальных" GND линий у видеокарт
43
Подешевеют ли RTX 4080, закончится ли дефицит RTX 4090, что нам даст RTX 4070 и выстрелят ли RX 7900
148
Медведев: поставленные на Украину Patriot сразу же станут законной целью для ударов российской армии
35
Опыт использования Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold - без компромиссов, почти
31
Злобный супергерой: краткий обзор фильма "Черный Адам"
8
Невысокие температуры в маленьком корпусе - проверяем на практике
8
Почему США отказываются передать Украине танки Abrams и самолёты F-16, и куда направят новые $53 млн
16

Сейчас обсуждают

Avroveks
06:50
украине уже ничего не поможет. всё уже
Зеленский: на восстановление Украины потребуется минимум один триллион долларов
Fess 11fess11
06:44
Ну если геймер настолько беден, что приходится брать такие карты, то может ну его нафиг , этот гейминг? Ну если прям "геймер", а не поиграть во что-то старенькое и хватит. Ибо представленные карты выт...
Какую видеокарту может себе позволить бедный геймер, и сколько стоит билет в мир компьютерных игр
Giant_calmar
06:42
500 баксов за топовое исполнение и я подумаю
Опрос показал завышенную стоимость видеокарты Nvidia RTX 4080
Козак Турчинов
06:37
90% new. с петушиной фермы раздолбанный хлам
Стоимость видеокарты GeForce с поддержкой лучей и DLSS на Алиэкспресс рухнула до 11000 рублей
evsapelkin
06:27
А можно просто посбивать их на хрен над СССР , да это моя страна и другой я не знаю.
Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще
ACDCOVER
06:21
Зеленский это обезьяна с гранатой. У хохлов хорошо чужое бабло бесследно исчезает. Хороший проект Зеленский, чтобы запад до ниточки обокрасть. Пиндосы и потпиндосики ещё до конца не осознали, что тако...
Зеленский: на восстановление Украины потребуется минимум один триллион долларов
wwr222
06:19
Насчет Нивы не соглашусь. Нива никоим образом не предтеча поганой секты кроссоверов. Это, так сказать, "внедорожник повышенной комфортности". Именно так его стоило позиционировать в то время на рынке....
Почему Россия начала копировать китайские автомобили, а не создавать свои
Kasyan
06:10
Ага, будет такой же tdp 300 как у RTX 4090 tdp 450.
NVIDIA выпустила мощный графический процессор с 48Gb видеопамяти и 18 176 ядрами
wwr222
06:05
Только по виду:
Двухбашенный кулер Montech Metal DT24 способен отвести до 270 Вт тепла
den fed
05:57
Юани наверное а не иены !
Представлен смартфон ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition с 18 ГБ памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем