Проект покинет ранний доступ в начале декабря.

Разработчики из Blackbird Interactive совместно с издательством Prime Matter опубликовали релизный трейлер стратегии Crossfire: Legion, вдохновлённой легендарной Command & Conquer и другими титулованными представителями жанра.

реклама

Под релизом в данном случае имеется ввиду выход из раннего доступа, в котором проект пребывает с 25 мая текущего года. Релизная версия Crossfire: Legion сможет предложить игрокам на пробу 15 миссий за разные стороны конфликта, а также новый набор командиров и юнитов.

Всего же в игре есть 66 юнитов из трёх глобальных фракций. А ещё огромное количество локаций для сражений с ИИ и другими пользователями, множество режимов для одиночного прохождения и кооператива, а также полноценный редактор карт.

Действие Crossfire: Legion происходит в мире, который сотрясают вооружённые конфликты. Две глобальные фракции, «Черный список» и «Мировая угроза», ведут яростную идеологическую борьбу, но полный расклад меняется, когда на поле боя выходит новая военизированная фракция.

Для успешного противостояния врагу игроку придётся обучать бойцов, оснащать их актуальным вооружением, собирать ресурсы, развивать базу и отправлять армию на великие битвы. Микроконтроль и тактические решения — ключевые элементы геймплея в Crossfire: Legion.

В случае с сетевой игрой геймеры полностью контролирует состав своего войска, а все армии возглавляет командующий. Разработчики рекомендуют выбирать его тщательно, поскольку особые способности командующих могут изменить ход битвы в решающий момент.

«Время действия — ближайшее будущее. В обществе бушует конфликт. Вступайте в бой на крыше небоскреба, штурмуйте канал, проникайте на секретные военные базы противника; судьба главных героев будет разворачиваться перед вашими глазами. Узнайте, каковы цели трех фракций, и попытайтесь завоевать мир. Покоряйте рейтинговые таблицы в сезонных турнирных состязаниях. Работайте над тактикой, пересматривая записи последних боев. Выступите против ИИ совместно с друзьями. Нападайте на вражеские объекты, одновременно защищая свои рубежи», — гласит официальное описание к игре.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

На момент написания данного материала предрелизная версия Crossfire: Legion собрала 63 % положительных отзывов из более 350 написанных. Финальная версия стратегии выйдет 8 декабря, по такому случаю авторы проекта проведут акцию «Бесплатные выходные» с 8 по 11 декабря.