Что о проекте думают геймеры, узнаем уже через пару дней.

Всего через каких-то два дня состоится релиз тактической ролевой игры Marvel’s Midnight Suns, а сегодня издатель проекта снял эмбарго на публикацию рецензий, благодаря чему у нас появилась возможность узнать, что критики оценили новинку весьма высоко — на 85 баллов из 100 возможных.

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Как отмечают обозреватели, в Marvel’s Midnight Suns разработчикам из Firaxis Games удалось реализовать проработанный сюжет и при этом сделать так, чтобы игра с течением времени не утрачивала своей свежести. Проще говоря, она не надоедает, а это залог долгой жизни и высокой степени реиграбельности.

Без недостатков, естественно, не обошлось. Некоторые журналисты пожаловались, что местная ролевая система порой вызывает раздражение тем, что требует слишком много времени на «работу» игрока с героями — дескать, каждого надо выслушать, подбодрить и так далее, и это начинало выматывать.

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В общем и целом рецензенты сходятся в мысли о том, что Firaxis удалось сделать достойный продукт. Ну, а что о нём думают простые игроки, узнаем уже 2 декабря.