Ведьмачья франшиза в настоящее время пользуется огромной популярностью, в связи с чем компания CD Projekt решила ковать железо, не отходя от кассы. Весной компания анонсировала следующую часть серии, а в конце октября — ремейк первой части. Когда всё это добро поступит в продажу, пока даже гадать бессмысленно, но некоторыми мыслями на этот счёт представители польской компании всё же поделились в рамках своего финансового отчёта.
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Так, по словам руководителя студии CD Projekt RED Адама Кичиньского, ремейк первого «Ведьмака» появится только после выхода непосредственно новой анонсированной весной этого года части серии. Сейчас её можно условно называть The Witcher 4.
Стоит отметить, что студия правильно расставила приоритеты, поскольку фанаты франшизы ждут именно что-то новое, а не хорошо забытое и переосмысленное старое. Тем более что в новой части «Ведьмака» нас, судя по имеющимся намёкам, ждёт новый сеттинг и новые действующие лица, а это всегда интересно и интригующе.