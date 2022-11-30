Иными словами, столько, сколько и упоминали разработчики.

Как оно постоянно бывает в современной игровой индустрии, за несколько дней до релиза ожидаемого проекта в Сеть просачивается его полное прохождение от пользователя, тем или иным способом получившего ранний доступ к проекту. В случае со свежей утечкой полного прохождения космического хоррора The Callisto Protocol от создателя Dead Space важен не сам факт утечки, а то, что она подтверждает ранее озвученную разработчиками статистику времени, которое необходимо потратить на прохождение игры. Как и заявляли авторы проекта, на прохождение The Callisto Protocol у стримера ушло примерно 15 часов.

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Стоит отметить, что в реальности данный показатель является «плавающим», поскольку зависит от торопливости геймера или наоборот — от его желания внимательнее исследовать игровые локации.

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Релиз The Callisto Protocol состоится второго декабря на актуальных платформах.