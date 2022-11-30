По крайней мере, так считают (во всех смыслах) отечественные аналитики.

Не секрет, что в этом году с российского рынка, поддавшись политическому давлению и приняв недальновидное решение, ушли практически все крупные западные издатели игр, тем самым значительно сократив перечень легально доступных в стране видеоигр. Но несмотря на данное обстоятельство, которое без преувеличения можно назвать болезненным для рынка видеоигр в России, в целом игровая индустрия в стране продолжила рост. Об этом сообщают аналитики сервисов «ЮMoney», «Чек Индекс» и Rambler&Co.

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Как заявляют аналитики, за десять месяцев 2022 года количество покупок россиянами на игровых ресурсах выросло на 58 % по сравнению с первыми десятью месяцами 2021 года. Статистику аналитики берут из данных платежей через сервис «ЮKassa», при этом отмечая, что число оплачивающих покупки геймеров за указанный период увеличилось на 77 %.

Rambler&Co вдобавок провело опрос трёхсот тысяч пользователей, итогом которого стала любопытная статистика. Так, выяснилось, что подавляющее большинство геймеров — 39 % — предпочитают использовать для этих целей персональные компьютеры, а 24 % — мобильные устройства. На консоли PlayStation и Xbox приходятся по 16 % и 12 % соответственно, фиксируя снижение по сравнению с прошлым годом. Снижение доли консолей вполне предсказуемое, учитывая, что Sony и Microsoft стали вставлять россиянам палки в колёса, а напрягаться и вытаскивать эти самые палки готовы далеко не все любители игр.

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Почти две трети опрошенных играют от нескольких раз в неделю до каждодневных сеансов. В среднем россияне проводят в видеоиграх примерно по часу в день.