Оборот «донатов» на прямых трансляциях возрос на 20 % по сравнению с прошлым годом.

Различные прямые трансляции и подкасты среди молодых и относительно молодых пользователей Сети уже давно заменили собой телевидение, поэтому нет ничего удивительного в том, что и объём «донатов» (пожертвований) постоянно растёт. В России, например, за десять месяцев 2022 года оборот платежей за «донаты» вырос на 20 %, о чём сообщает входящая в сервис «ЮMoney» платформа по перечислению пожертвовнаий «ЮStream».

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Всего за неполный текущий год россияне перевели через данную платформу 39 миллионов рублей, а средняя сумма перевода составила 341 рубль. При этом другой популярный отечественный сервис приёма-перевода пожертвований — DonationAlerts — также сообщил о росте объёма «донатов» за текущий год. В случае с Donation Alerts, однако, общий объём пожертвований вырос на 27 %, а средний чек — на 20 %, достигнув 288 рублей.

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Причинами роста объёма «донатов» сервисы не делятся, поскольку фиксируют только сам факт, но можно предположить, что это связано с психологической необходимостью людей в этом непростом году больше времени проводить на прямых трансляциях любимых стримеров, параллельно материально поддерживая их деятельность. Кроме того, важно помнить, что крупнейшая платформа прямых трансляций — Twitch — весной этого года вставила палки в колёса российским стримерам и зрителям, ограничив возможности вывода средств и оплаты подписок. Как следствие, многие стали «донатить» своим любимым авторам контента почти напрямую, что и зафиксировано вышеуказанными сервисами.