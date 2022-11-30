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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Война Илона Маска с Apple направлена на снижение комиссий за платежи в приложениях
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Агентство Reuters в одной из многочисленных публикаций на сопутствующие темы призывает трезво оценивать мотивы Илона Маска (Elon Musk), который в статусе владельца и генерального директора социальной сети Twitter объявил негласную войну компании Apple. Борьба за свободу слова может отойти на второй план, если учитывать материальную подоплёку конфликта.

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Источник изображения: Reuters

Напомним, что пользователи экосистемы Apple из числа разработчиков приложений за первый год действия подписок на свои сервисы вынуждены терять по 30% с каждой транзакции в виде комиссии, которую забирает себе компания из Купертино. Со второго года размер комиссии сокращается до 15%, но это всё равно способно формировать существенные суммы, когда речь идёт о миллионах подписчиков.

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Как поясняет Reuters, в борьбе с Apple у Илона Маска появляются два союзника — это сервис Spotify, который уже пытается оспорить в европейской юрисдикции политику возглавляемой Тимом Куком (Tim Cook) компании в сфере платёжных комиссий, а также Epic Games, которая судится с Apple в американской юрисдикции с 2020 года. Илон Маск в своей борьбе за право купить Twitter на нужных ему условиях проявлял достаточно изобретательности и гибкости. Не исключено, что новый судебный иск против Apple заставит компанию пересмотреть размер комиссии в своей экосистеме приложений, если он будет исходить от Илона Маска и его команды.

#apple #илон маск #epic games #twitter #илон маск и twitter #spotify
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