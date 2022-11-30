Будет новый мифический облик.

Разработчики из компании Blizzard выпустили трейлер, посвящённый второму сезону условно-бесплатного онлайн-шутера Overwatch 2. С помощью опубликованного видео авторы показали, какие новые облики персонажей там вскоре появятся, а также напомнили о скором выходе нового героя-танка Раматтры.

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Итак, во втором сезоне Overwatch 2 точно появится следующий контент:

герой Рамматра — новый танк, про который мы писали чуть ранее. Его основной особенностью станет возможность переключаться между защитной и атакующей сущностями;

карта Шамбала для режима игры «Сопровождение». По здешней легенде, это пристанище для Раматтры и Дзенъятты;

многочисленные балансные правки. Разработчики намерены в очередной раз поэкспериментировать с характеристиками Кулака Смерти, а также откорректировать Соджорн. Достанется ещё Королеве Стервятников, Симметре, Кирико, Ане и Бастиону;

временный игровой режим «Битва за Олимп», в рамках которого героев наделят временными уникальными способностями и предложат выяснить между собой отношения на локации Руины Иллиоса. Режим будет запущен 5 января 2023 года и продлится до 19 января;

набор дополнительных испытаний, который позволит разблокировать героев из предыдущих сезонов — как мы понимаем, эта активность вводится на постоянной основе, она останется актуальной и в будущих сезонах;

мифический облик для Королевы Стервятников. Его можно будет получить, прокачав боевой пропуск до максимального уровня;

собственно, сам боевой пропуск, за прохождение которого игроки станут получать новые облики, вдохновлённые темой Древней Греции.

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Кстати, в ролике «засветился» облик для одного из персонажей, который отсылает нас то ли к персонажу Cyberpunk 2077, то ли к героине классического фильма «Бегущий по лезвию». Нам больше нравится первый вариант (Мисти).