Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Бывший руководитель Twitter по безопасности выступил с критикой действий Илона Маска
При новом владельце социальная сеть не стала безопаснее, как убеждён он.
рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
4090 в Ситилинке по норм ценам
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!

Агентство Reuters приводит комментарии покинувшего ранее штат Twitter Йоэля Рота (Yoel Roth), который до прихода «к власти» Илона Маска (Elon Musk) возглавлял подразделение компании, отвечавшее за модерацию контента и информационную безопасность. Вскоре после закрытия сделки с Маском он имел неосторожность заявить, что по некоторым критериям безопасность социальной сети повысилась. На этой неделе Рот отказался от своих слов.

реклама

Источник изображения: Reuters

До того, как Маск приступил в своим противоречивым реформам, в штате Twitter насчитывалось 2200 специалистов по модерации контента. Какая часть из них осталась работать сейчас, не уточняется. Впрочем, судя по намерениям компании ослабить контроль за распространением дезинформации о пандемии COVID-19, на все направления профильной деятельности у обескровленной массовыми сокращениями сотрудников социальной сети ресурсов уже не хватает.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
3070 за 45 тр в Ситилинке
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Одновременно проводится массовая «амнистия» заблокированных ранее учётных записей Twitter. Из 62 000 подлежащих разблокированию учётных записей примерно 11 000 как раз были замечены в распространении дезинформации о COVID-19, поэтому политика Илона Маска в этой ситуации идёт вразрез с линией предыдущего руководства социальной сети.

#twitter #илон маск и twitter #социальная сеть
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск близок к объявлению войны компании Apple
Война Илона Маска с Apple направлена на снижение комиссий за платежи в приложениях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Nvidia поднимает цены на свои видеокарты, вопреки здравому смыслу, а AMD демпингует
48
10 самых популярных процессорных кулеров 2022 года — выбираем оптимальную модель
140
Почему Россия начала копировать китайские автомобили, а не создавать свои
100
Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
294
О корпусах для горячих систем
35
Какую GeForce RTX 3070 выбрать - разбираем ВСЕ варианты разных вендоров по VRM и охлаждению
69
Как комментаторы могут вводить в заблуждение, и почему не бывает "сигнальных" GND линий у видеокарт
38
Evil West: злой и кровавый Дикий Запад
2
Опыт использования Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold - без компромиссов, почти
27
Медведев: поставленные на Украину Patriot сразу же станут законной целью для ударов российской армии
19

Сейчас обсуждают

ахахаxа
12:30
а потом будет без энергии дешёвой эта сумма всё меньше,а расходы всё больше
Закончился первый день саммита НАТО, подводим итоги: поддержка Украины и расширение на восток
ахахаxа
12:29
а кто из нато уйти хочет,правильно США
Закончился первый день саммита НАТО, подводим итоги: поддержка Украины и расширение на восток
Aleksej Falcvagen
12:29
Хорошо быть бомжом с зарплатой в 5600 евро/месяц
Закончился первый день саммита НАТО, подводим итоги: поддержка Украины и расширение на восток
Mocus
12:28
Факт, в Киберпанке при 2К разрешении 3070 в некоторых местах нормально так лагает.
Nvidia поднимает цены на свои видеокарты, вопреки здравому смыслу, а AMD демпингует
Мистер Потэйто
12:26
Ну что, этих тоже пора деэлектрофицировать? https://www.tiktok.com/@nexta_tv/video/7170947190746074374
Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
ахахаxа
12:25
обработку титана для самолётов,пиндосы у России заказывали,они это неумеют нормально просто.Ты просто невкурсе этого.Книжек почитай на досуге,если тупорыл очень
Закончился первый день саммита НАТО, подводим итоги: поддержка Украины и расширение на восток
Spambomber_16
12:24
"В рядах ВСУ растут разногласия между украинскими военнослужащими и польскими наемниками. Несмотря на относительно равные условия несения службы, польские военнослужащие имеют ряд привилегий по сравне...
Медведев: поставленные на Украину Patriot сразу же станут законной целью для ударов российской армии
Александр Александр
12:21
124900 руб. INNO3D https://www.xpert.ru/products.php?category_id=1103&order=price_asc
DNS продолжает устраивать распродажи GeForce RTX 4090 – скидок нет, но вы держитесь
ахахаxа
12:20
говорят до февраля только продержутся страны нато на территории украины
Закончился первый день саммита НАТО, подводим итоги: поддержка Украины и расширение на восток
Мимо
12:19
Запятая - лишняя.
Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем