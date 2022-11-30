При новом владельце социальная сеть не стала безопаснее, как убеждён он.

Агентство Reuters приводит комментарии покинувшего ранее штат Twitter Йоэля Рота (Yoel Roth), который до прихода «к власти» Илона Маска (Elon Musk) возглавлял подразделение компании, отвечавшее за модерацию контента и информационную безопасность. Вскоре после закрытия сделки с Маском он имел неосторожность заявить, что по некоторым критериям безопасность социальной сети повысилась. На этой неделе Рот отказался от своих слов.

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Источник изображения: Reuters

До того, как Маск приступил в своим противоречивым реформам, в штате Twitter насчитывалось 2200 специалистов по модерации контента. Какая часть из них осталась работать сейчас, не уточняется. Впрочем, судя по намерениям компании ослабить контроль за распространением дезинформации о пандемии COVID-19, на все направления профильной деятельности у обескровленной массовыми сокращениями сотрудников социальной сети ресурсов уже не хватает.

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Одновременно проводится массовая «амнистия» заблокированных ранее учётных записей Twitter. Из 62 000 подлежащих разблокированию учётных записей примерно 11 000 как раз были замечены в распространении дезинформации о COVID-19, поэтому политика Илона Маска в этой ситуации идёт вразрез с линией предыдущего руководства социальной сети.