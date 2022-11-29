Как-то это здесь всё не к месту.

Несколько дней назад Ubisoft пообещала, что 29 ноября представит дополнение под таинственным названием Lost Between Worlds. Указанный день настал, обещание выполнено, дополнение продемонстрировано. Выяснилось, что играть в дополнении мы будем за нашего главного героя Дани Рохас, который/которая (в зависимости от выбора игрока) попадает в некое искривлённое пространство, в котором творится мистика и которое работает по нарушающим законы физики правилам. Герою предстоит выбраться из этого загадочного мира, ну а сделать это удастся уже 6 декабря.

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Вместе с тем основная Far Cry 6 сегодня получила обновление, главным пунктом которого обозначен режим «Новая игра +». Конкретно в Far Cry 6 этот режим сохраняет всю ранее полученную в предыдущем прохождении экипировку, что, учитывая жанровую принадлежность проекта, вполне справедливо — больше здесь переносить нечего.