Больше быть попросту не могло.

В конце октября в продажу поступила глобальная стратегия Victoria 3 от мастеров жанра из Paradox. Сеттинг в Victoria 3, бесспорно, на любителя, и данное обстоятельство отразилось на продажах проекта, которые можно назвать только скромными: за первый месяц было реализовано 500 тысяч экземпляров.

реклама

Несмотря на скромные продажи, в плане внутриигровой статистики новинка смогла порадовать своих создателей. Так, за тридцать суток игроки провели в Victoria 3 в сумме без малого 610 тысяч часов, создали более 380 тысяч государств, построили свыше 126 тысяч Суэцких каналов, разработали 187 миллионов технологий и проложили 45,6 тысяч Трансконтинентальных железных дорог.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 3070 за 45 тр в Ситилинке 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Релиз Victoria 3 не обошёлся без проблем, итогом которых стало обрушение пользовательского рейтинга новинки в Steam. На сегодняшний день средний рейтинг проекта болтается в районе 65—68 %, что, конечно, энтузиазма не вызывает.