В конце октября в продажу поступила глобальная стратегия Victoria 3 от мастеров жанра из Paradox. Сеттинг в Victoria 3, бесспорно, на любителя, и данное обстоятельство отразилось на продажах проекта, которые можно назвать только скромными: за первый месяц было реализовано 500 тысяч экземпляров.
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Несмотря на скромные продажи, в плане внутриигровой статистики новинка смогла порадовать своих создателей. Так, за тридцать суток игроки провели в Victoria 3 в сумме без малого 610 тысяч часов, создали более 380 тысяч государств, построили свыше 126 тысяч Суэцких каналов, разработали 187 миллионов технологий и проложили 45,6 тысяч Трансконтинентальных железных дорог.
Релиз Victoria 3 не обошёлся без проблем, итогом которых стало обрушение пользовательского рейтинга новинки в Steam. На сегодняшний день средний рейтинг проекта болтается в районе 65—68 %, что, конечно, энтузиазма не вызывает.