Некоторое время назад российский девелопер Иван Новожилов взялся за создание фанатского ремейка культовой Need for Speed Underground 2 на базе движка Unreal Engine 5. Проект выглядит многообещающим, и сегодня автор опубликовал свежий продолжительный видеоролик с демонстрацией игрового процесса.
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В нижеуказанном ролике можно взглянуть на систему кастомизации машин, проработку главного меню, пользовательского интерфейса, ну и непосредственно на игровой процесс с обновлённой графикой. Стоит отметить, что визуальная составляющая данного фанатского ремейка явно не соответствует сегодняшним требованиям к видеоиграм, однако следует помнить, что проект создаётся Новожиловым совместно с моддером Киллианом, так что ресурсы крайне ограниченны даже с тем условием, что Unreal Engine 5 предполагает возможность работы над игрой хоть «в соло».
О сроках сдачи ремейка Need for Speed Underground 2 в релиз пока говорить преждевременно.