Там будет даже несколько уровней поддержки.

Компания VK объявила о запуске стриминговой платформы VK Play Live, которая прошла стадию бета-тестирования. Соответствующая информация была обнародована на официальном сайте площадки, там же указано, что теперь любой желающий может запустить трансляцию.

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Напомним, бета-тестирование VK Play стартовало в августе 2022 года. Разработчики рассказали, что с того момента они получили более 10 тыс. заявок на тестирование, за всё время участники провели более 11 тыс. трансляций общей продолжительностью свыше 57 тыс. часов. В ноябре VK Play Live представила собственное мобильное приложение в Google Play и RuStore.

«Мы разрабатываем VK Play Live как максимально комфортную площадку как для зрителей, так и для стримеров. Мы очень рады, что за время бета-теста VK Play Live привлекла к себе внимание, многие пользователи поделились обратной связью по доработке платформы, благодаря чему мы выпустили более 20 патчей. Сейчас мы видим, что проект готов к выходу из тестового режима и к переходу на новый уровень работы», —‎ комментирует Станислав Саксон, менеджер по развитию VK Play Live.

Одновременно с этим VK Play Live запускает сейчас программу поддержки малых и средних стримеров. В эту группу попадают те люди, у которых максимальное количество единовременно смотрящих зрителей не превышает 300 человек. Программа включает в себя несколько сезонов, в каждом из которых будут меняться метрики и награды. Стримерам будет присвоен один из пяти уровней, от которого будет зависеть уровень их вознаграждения. Первый сезон программы начинается 1 декабря и продлится 30 дней. Вся нужная информация появилась в новом разделе «Сообщество», который будет доступен всем стримерам VK Play Live.

Прямо сейчас (старт начался 29 ноября в 16:00 МСК) команда поддержки VK Play Live проводит специальный стрим на официальном канале площадки VK Play Live, в котором разработчики делятся итогами первого бета-тестирования и рассказывают о дальнейших планах по развитию площадки.

Что касается первого сезона, то распределение уровней поддержки для стримеров выглядит следующим образом:

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Все остальные подробности можно узнать из официального блога VK, где и появилось сегодняшнее сообщение о завершении «беты».