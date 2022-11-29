Куй железо, не отходя от кассы — вот тропа культуры в массы.

Не секрет, что пользователям Netflix очень понравился аниме-сериал Cyberpunk Edgerunners, благодаря которому даже сама игра Cyberpunk 2077 получила второй шанс на счастливую и успешную жизнь. Успех сериала был неожиданным для всех, включая, как выяснилось из квартального финансового отчёта компании CD Projekt, и для неё самой. По словам руководства CD Projekt, результаты Cyberpunk Edgerunners превзошли ожидания компании, и, более того, в планах уже имеются другие трансмедийные проекты.

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В подробности представители CD Projekt вдаваться не стали, но чётко дали понять, что речи о продолжении непосредственно Cyberpunk Edgerunners не идёт, поскольку история данного аниме-сериала является законченной.

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Стоит отметить, что третий финансовый квартал текущего года стал для CD Projekt лучшим из всех третьих финансовых кварталов за историю компании. Благодарить за это следует именно аниме-сериал, а также взлетевшую на его фоне популярность Cyberpunk 2077. Сейчас в производстве находится сюжетное дополнение Phantom Liberty.