Перспективные бизнесы попадут под управление нидерландской Yandex N.V.

«Яндекс» всерьёз рассматривает возможность провести в ближайшем будущем реструктуризацию с разделением отечественного и международного направлений бизнеса компании. Информация о разделении появилась в официальном блоге со ссылкой на заявление совета директоров Yandex N.V.

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Грядущая реструктуризация поможет «Яндексу» и дальше фокусироваться на создании инновационных технологических продуктов и сервисов, а также развивать компанию в интересах своих пользователей, сотрудников и акционеров.

В данный момент Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекса». Также Нидерландская компания (речь идёт именно о Yandex N.V.) планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компании и даже сменить своё название.

Совет акционеров также рассматривает возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту «Яндекса». Утверждается, что запланированные помогут обеспечить устойчивое развитие бизнесов компании на всех рынках.

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«Яндекс» продолжит развиваться как частная независимая группа компаний, работать на открытом рынке и конкурировать с локальными и глобальными игроками. А вот под управление Yandex N.V. попадут бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных — все они будут выделены в самостоятельные компании. Но на российском рынке эти сервисы останутся.