Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Яндекс» запланировал глобальное разделение компании
Перспективные бизнесы попадут под управление нидерландской Yandex N.V.
рекомендации
4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700K 16 ядер - быстрее и дешевле i9 12900K
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
3060 Ti MSI дешевле 40 тр

«Яндекс» всерьёз рассматривает возможность провести в ближайшем будущем реструктуризацию с разделением отечественного и международного направлений бизнеса компании. Информация о разделении появилась в официальном блоге со ссылкой на заявление совета директоров Yandex N.V.

реклама

Грядущая реструктуризация поможет «Яндексу» и дальше фокусироваться на создании инновационных технологических продуктов и сервисов, а также развивать компанию в интересах своих пользователей, сотрудников и акционеров.

В данный момент Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекса». Также Нидерландская компания (речь идёт именно о Yandex N.V.) планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компании и даже сменить своё название.

Совет акционеров также рассматривает возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту «Яндекса». Утверждается, что запланированные помогут обеспечить устойчивое развитие бизнесов компании на всех рынках.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
4 вида RTX 4090 в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
3070 за 45 тр в Ситилинке
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
RTX 3090 уже за 100 тр с началом
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке

«Яндекс» продолжит развиваться как частная независимая группа компаний, работать на открытом рынке и конкурировать с локальными и глобальными игроками. А вот под управление Yandex N.V. попадут бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных — все они будут выделены в самостоятельные компании. Но на российском рынке эти сервисы останутся.

#яндекс #отечественное по #yandex
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Аудитория магазина Android-приложений RuStore от VK составляет более 7 млн пользователей
Создан первый полностью российский учебный токарный станок с ЧПУ
Глава Минцифры: практически все иностранные IT-компании ушли из России, мы теперь предоставлены сами себе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Огромные российские стелс-беспилотники С-70 "Охотник" замечены на фоне военных действий на Украине
137
10 утилит для геймеров, которые нужны в игровом компьютере в 2022 году
34
4 лучших процессора для игровых ПК по моему мнению
16
Какую GeForce RTX 3060 выбрать - разбираем ВСЕ варианты разных вендоров по VRM и охлаждению
95
Собираем бесшумный ПК в компактном корпусе - финал
30
Новые фильмы 2022 года, которые стоит посмотреть всей семьей во время праздников
14
ТОП-5 актуальных идей по улучшению современных Android-смартфонов
7
Как перевозить компьютер – в пределах населенного пункта, между городами и между разными странами
18
Недорогие беспроводные наушники Edifier W600BT - мог быть топом за свои деньги, но не стал
3
Child of Light от Ubisoft - просто сказка
13

Сейчас обсуждают

SLASH_518
17:08
Чё нам эта америка, своих проблем что ли не хватает? Прямо как Гузеева со своими корешами каждый день говорят о том, как в европе дровами топят. Их бы энтузиазм пустить на обсуждение и поисков решения...
Треть американских школьников фактически не умеют читать
Дмитрий
17:06
я бы сказал что то говно что то. невменяемый прайс а фпс маловато
Tom’s Hardware: видеокарты RTX 3000 начали постепенно дорожать в преддверии Нового года
Дмитрий
17:06
Просто пользователи увидели новые 4000 по 2 тыщи баксов и скупили самые дешевые предложения 3000 на рынке. Следовательно остались только невменяемые дорогие 3000. Кто хотел тот купил. Замечу у амд...
Tom’s Hardware: видеокарты RTX 3000 начали постепенно дорожать в преддверии Нового года
Deepness93
17:05
Да наоборот цены из за серых поставок без накрутки наших барыг, значительно упали, тот же хитовый M52 на яндексе 21к стоит.
Возвращение Samsung на российский рынок откладывается на неопределенный срок
Dimkovski
16:55
Особенно смешно выглядит 3090Ti. Кому она нужна, если за эту же цену 4080 есть ?
Tom’s Hardware: видеокарты RTX 3000 начали постепенно дорожать в преддверии Нового года
Damir Fakhrutdinov
16:54
Как человек, который пользуется wsl с самого начала, и который годами держал убунту основной системой, т.е. знакомый с обоими мирами, хочу поправить - это не просто замкнутая в песочнице виртуалка, мо...
Microsoft выпустила финальную версию Windows Subsystem for Linux 1.0 с новыми параметрами для команд
FelsheR-БАН100526
16:54
фас шиша! только судя по рукам с зубами у тебя тоже не очень...
Компания AMD теряет долю на рынке видеокарт — чем это грозит геймерам
Евгений Карауш
16:50
Менять каждый год процессор безумие а вот раз в 4 года да ещё имея уже подходящую материнскую плату экономия причём серьёзная.
Ryzen 9 7900X vs Core i7-13700KF – почему процессоры AMD нового поколения стоит обходить стороной
3000kyky Sakh
16:49
Тоже дело. Отопление этой зимой - вопрос национальной безопасности.
На экспорт дров с Украины за рубеж наложен официальный запрет
hooeetebe
16:48
В ней есть смысл.
Компания AMD теряет долю на рынке видеокарт — чем это грозит геймерам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем