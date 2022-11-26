Назвали его Lost Between Worlds, или «Затерянное между мирами».

За тринадцать месяцев, минувших с момента релиза Far Cry 6, проект обзавёлся тремя дополнениями из цикла, посвящённого злодеям из прошлых частей серии. Следующий аддон, который можно будет назвать первым из числа полноценных, не являющихся мелкими контентными добавками на базе контента из предыдущих игр франшизы, будет представлен уже на следующей неделе, а именно — 29 ноября.

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О грядущем дополнении известно только его название — Lost Between Worlds, что можно перевести как «Затерянное между мирами». Хотя по заголовкам делать выводы — занятие неблагодарное, но напрашивается мысль о том, что дополнение в своей сути будет посвящено чему-то мистическому.

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Стоит отметить, что Far Cry 6 получила неоднозначные оценки. С одной стороны, люди похвалили проект за его визуальную составляющую, с другой — раскритиковали за банальный сюжет и отсутствие свежих идей.