Рекламная выручка сократилась на сотни миллионов долларов.

Говоря об угрозе банкротства Twitter вскоре после приобретения этой компании, Илон Маск (Elon Musk) подчёркивал, что подписка должна стать главным источником дохода платформы. При этом радикальные и порой противоречивые реформы нового владельца Twitter настолько испугали корпоративных клиентов, что, по некоторым данным, менее чем за месяц владения им этой социальной сетью от её услуг отказалось не менее 50 из 100 крупнейших рекламодателей.

реклама

Источник изображения: Media Matters

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц 4 вида RTX 4090 в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 3070 за 45 тр в Ситилинке Core i9 12900 - цена снижена на 10% RTX 3090 уже за 100 тр с началом Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке

С начала текущего года эти компании формировали до $750 млн поступлений денежных средств Twitter, а с 2020 года они потратили на рекламу почти $2 млрд. Не менее семи рекламодателей собираются снизить свои затраты на услуги Twitter в ближайшее время. В текущем году на долю этих семи клиентов пришлось почти $118 млн выручки данной социальной сети, с начала 2020 года соответствующая сумма достигла $255 млн. Те компании, которые успели дать публичные комментарии на эту тему, выразили обеспокоенность способностью проводимых Маском изменений негативно повлиять на имидж рекламодателей. Многих из них, например, удручает ситуация с модерацией сообщений на страницах Twitter и подъём настроений, связанных с разжиганием ненависти в этой социальной сети. Новое руководство компании в скором времени собирается реформировать рекламную платформу, чтобы повысить эффективность своей деятельности в этой сфере и поднять уровень удовлетворения клиентов.