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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Более половины крупнейших рекламодателей Twitter отказались от её услуг за первый месяц владения компанией Илоном Маском
Рекламная выручка сократилась на сотни миллионов долларов.
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Говоря об угрозе банкротства Twitter вскоре после приобретения этой компании, Илон Маск (Elon Musk) подчёркивал, что подписка должна стать главным источником дохода платформы. При этом радикальные и порой противоречивые реформы нового владельца Twitter настолько испугали корпоративных клиентов, что, по некоторым данным, менее чем за месяц владения им этой социальной сетью от её услуг отказалось не менее 50 из 100 крупнейших рекламодателей.

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Источник изображения: Media Matters

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С начала текущего года эти компании формировали до $750 млн поступлений денежных средств Twitter, а с 2020 года они потратили на рекламу почти $2 млрд. Не менее семи рекламодателей собираются снизить свои затраты на услуги Twitter в ближайшее время. В текущем году на долю этих семи клиентов пришлось почти $118 млн выручки данной социальной сети, с начала 2020 года соответствующая сумма достигла $255 млн. Те компании, которые успели дать публичные комментарии на эту тему, выразили обеспокоенность способностью проводимых Маском изменений негативно повлиять на имидж рекламодателей. Многих из них, например, удручает ситуация с модерацией сообщений на страницах Twitter и подъём настроений, связанных с разжиганием ненависти в этой социальной сети. Новое руководство компании в скором времени собирается реформировать рекламную платформу, чтобы повысить эффективность своей деятельности в этой сфере и поднять уровень удовлетворения клиентов.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter
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