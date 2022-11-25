Впрочем, те, кто в студии реально принимают решения, о повестке всё-таки думают, что очевидно.

Несмотря на то, что в России работы студии CD Projekt RED пользовались беспрецедентным уважением и любовью, руководство головной компании CD Projekt одним из первых приняло решение о приостановке продаж своих игр в нашей стране после начала известных событий. Данное решение нанесло, возможно, непоправимый ущерб авторитету компании среди отечественных геймеров, но тем не менее, рядовые сотрудники CD Projekt RED никакого негатива к российским игрокам не испытывают, о чём квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско сообщил в рамках беседы с журналистом издания GameGuru.ru.

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По словам Павла Саско, ответ на вопрос об отношении разработчиков к геймерам очень прост: будучи девелоперами, они занимаются созданием игр, и главная задача для них — это создать достойный продукт, в котором люди с удовольствием будут проводить время. Какова сейчас повестка в мире — об этом разработчики даже не думают, ведь у них совсем другая задача: сделать так, чтобы как можно больше людей прониклись их творением. И это, по словам Саско, применимо ко всем геймерам в одинаковой степени, в том числе и к российским.

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Иными словами, непосредственно разработчики заинтересованы в том, чтобы их игры распространялись везде, где это только можно. Но решения принимают не они, а руководство компании, на которое, вероятно, осуществлялось давление со стороны политического руководства страны. Правду мы если и узнаем, то вряд ли в обозримой перспективе и вряд ли официально.