Впрочем, многие ли из них удастся забрать в России — вопрос пока открытый.

На протяжении двух лет Epic Games Store помимо еженедельных раздач видеоигр также проводила серии предновогодних праздничных раздач, благодаря которым в течение двух недель игроки могли в ежедневном формате забирать подарки. По всей видимости, в этом году традиция не оборвётся: инсайдер billbil-kun, ссылаясь на свои источники, сообщил, что аналогичная праздничная раздача игр в Epic Games Store вернётся.

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В подробности инсайдер не вдаётся, поскольку, скорее всего, ими попросту не обладает, но рискнём предположить, что по своему формату в этом году предновогодняя акция повторит прошлогодние. Иными словами, за две недели до Нового года все желающие смогут ежедневно забирать подарки.

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Как акция в этом году будет реализована в России — вопрос интересный. Дело в том, что хоть Epic Games Store и продолжает функционировать в нашей стране, но игры крупных приостановивших свою деятельность в России издателей в акциях не участвуют. Например, вчера в EGS началась раздача Star Wars Squadrons, которую с российской учётной записи забрать невозможно. Не исключено, что в праздничной раздаче возникнет похожая ситуация: игры от адекватных студий и издателей будут раздаваться, а от поддавшихся истерике крупных — нет.