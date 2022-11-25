Роста уже давно практически нет.

NieR Automata, быть может, и завоевала сердца определённой части геймерской аудитории, но назвать эту часть значительной, увы, невозможно: по состоянию на ноябрь 2022 года, или спустя больше пяти с половиной лет после релиза, число проданных копий ролевого экшена достигло семи миллионов.

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Соответствующую информацию, которой разработчики почему-то очень сильно гордятся, удалось раздобыть в официальном японском Twitter серии NieR. Вместе с тем разработчики заявили, что ремастер оригинальной игры, выпущенный с подзаголовком Replicant, разошёлся 1,5-миллионным тиражом. Скорость распространения Replicant примерно соответствует таковой у Automata. С той лишь разницей, что ремастер вышел в первой половине прошлого года, а главный герой данного материала — весной 2017-го.