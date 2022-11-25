В зависимости от категории цифры отличаются.

Роскомнадзор подвёл итоги работы по ограничению доступа к запрещённой информации за третий квартал текущего года, опубликовав соответствующий отчёт у себя на официальном сайте. Так, на основании решений уполномоченных органов государственной власти, поступивших в ведомство за отчётный период, заблокировано или удалено более 89 тысяч интернет-страниц, содержащих запрещённую информацию, что на 29 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Источник изображения: «Ведомости»

Информация по блокировкам и другим упредительным действиям от Роскомнадзора по третьему кварталу 2022-го выглядит следующим образом. Удалено или заблокировано:

22 тыс. материалов с пронаркотическим контентом (на 12 % меньше, чем в 3-м квартале 2021 года).

20 тыс. материалов с азартными играми (на 25 % больше, чем в 3-м квартале 2021 года).

20 тыс. фейков о специальной военной операции.

9 тыс. материалов с детской порнографией (на 22 % больше, чем в 3-м квартале 2021 года);

6 тыс. материалов с суицидальным контентом (на 14 % меньше, чем в 3-м квартале 2021 года);

6 тыс. материалов с нелегальной продажей лекарственных препаратов (на 17 % больше, чем в 3-м квартале 2021 года);

5 тыс. материалов с вовлечением несовершеннолетних в совершение противоправных действий (на 40 % больше, чем в 3-м квартале 2021 года);

1 тыс. материалов с нелегальной продажей алкоголя (аналогично показателю 3-го квартала 2021 года).

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Также в отчёте Роскомнадзора указано, что на основании судебных решений в Единый реестр за указанный период было внесено более 29,2 тыс. ссылок на деструктивные материалы, в том числе с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. В настоящее время запрещенная информация удалена, либо доступ к ней ограничен.