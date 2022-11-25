В Госдуме видят границы допустимого, это радует.

Несколько дней назад общественное движение «Сорок сороков» направило в Государственную Думу запрос с просьбой рассмотреть запрет контента по «Гарри Поттеру», куда входят романы, фильмы, видеоигры и различный так называемый мёрч, поскольку тот, как считают активисты движения, «пропагандирует» сатанизм и колдовство.

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По прошествии пары дней из Госдумы поступил комментарий, который можно назвать позитивным: первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов сообщил, что не поддерживает данную идею.

По словам Шолохова, в реальности сатанизм процветает совсем другими способами, а «Гарри Поттер» — это «детская сказка, которая покорила весь мир». Депутат считает, что предложение о её запрете — это «безусловно, перебор».

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Стоит отметить, что «Поттериана» сопровождает детей и подростков, а также, что уж греха таить, их родителей, на протяжении уже четверти века: первый роман — «Гарри Поттер и Философский Камень» — был опубликован в Великобритании в далёком 1997 году, после чего начал шествие и по другим странам. Впоследствии приключения юного волшебника разрослись до гигантской франшизы, куда помимо романов вошли культовые кинофильмы и многочисленные видеоигры.