В начале осени в Сети появилась информация о том, что по мотивам Elden Ring выпустят настольную игру. В наши дни это весьма популярная деятельность, и популярнейший «соулслайк» не стали делать исключением. Два дня назад стартовала соответствующая кампания по сбору средств на Kickstarter, и, как и следовало ожидать, она устроила настоящий ажиотаж: при изначально запрошенных разработчиками $181 тысячах общая сумма собранных средств перевалила за $2,25 млн.
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Стоит отметить, что сама Kickstarter-кампания по сбору средств на вышеуказанную настолку относится к числу краткосрочных — на её проведение выделили всего десять суток, из которых осталось семь с небольшим. По всей видимости, авторы настолки не надеялись на успех, но реальность оказалась куда более оптимистичной.
Настолка рассчитана на участие от одного до четырёх игроков. За производство отвечает компания Steamforged Games, известная работой над настолками по мотивам Dark Souls, Horizon Zero Dawn и других проектов.