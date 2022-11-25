При том, что просили разработчики в 10 раз меньше.

В начале осени в Сети появилась информация о том, что по мотивам Elden Ring выпустят настольную игру. В наши дни это весьма популярная деятельность, и популярнейший «соулслайк» не стали делать исключением. Два дня назад стартовала соответствующая кампания по сбору средств на Kickstarter, и, как и следовало ожидать, она устроила настоящий ажиотаж: при изначально запрошенных разработчиками $181 тысячах общая сумма собранных средств перевалила за $2,25 млн.

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Стоит отметить, что сама Kickstarter-кампания по сбору средств на вышеуказанную настолку относится к числу краткосрочных — на её проведение выделили всего десять суток, из которых осталось семь с небольшим. По всей видимости, авторы настолки не надеялись на успех, но реальность оказалась куда более оптимистичной.

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Настолка рассчитана на участие от одного до четырёх игроков. За производство отвечает компания Steamforged Games, известная работой над настолками по мотивам Dark Souls, Horizon Zero Dawn и других проектов.