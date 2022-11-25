Проект большой, желание проходить — не очень.

Больше двух недель назад состоялся релиз God of War Ragnarok. Проект крупный, на его прохождение нужно затратить не один десяток часов чистого геймплея, и, как выяснилось, такого количества свободного времени у львиной доли поклонников приключений Кратоса и Атрея в распоряжении нет. По крайней мере, такой незамысловатый вывод можно сделать, взглянув на предоставленную изданием Push Square статистику, из которой следует, что лишь 25 % игроков за две с лишним недели успели пройти сюжет God of War Ragnarok.

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Свою статистику издание основывает на трофеях (достижениях) PlayStation, что является стандартной практикой подсчёта доли тех, кто полностью проходят те или иные видеоигры. При этом примечательно, что все до единого трофеи (достижения) — так называемую платину — сумели собрать лишь 3,9 % игроков в God of War.

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Стоит напомнить, что за первую неделю продаж God of War Ragnarok разошлась 5,1-миллионным тиражом, став самой быстропродаваемой эксклюзивной игрой от внутренних студий Sony и установив рекорд непосредственно в серии God of War.