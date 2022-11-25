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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Аудитория магазина Android-приложений RuStore от VK составляет более 7 млн пользователей
В начале ноября RuStore стал обязательным для предустановки.
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Компания VK сообщила, что аудитория российского магазина приложений RuStore с момента его открытия уже составляет более 7 млн пользователей. Причём, в период с июля по октябрь она выросла в шесть раз. Команда поддержки сервиса также рассказала, что в RuStore в данный момент размещено около 3 тысяч приложений и представлено более 2 тысяч компаний-разработчиков.

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Напомним, 25 мая VK при поддержке Минцифры запустило открытое бета-тестирование отечественного магазина мобильных приложений для Android, который и получил название RuStore. Там доступны более тысячи разных мобильных приложений, включая банковские. Буквально через месяц после запуска VK сообщила, что RuStore скачали более 500 тысяч раз. Это уже третий по счёту маркет, запущенный в РФ, — после RuMarket и NashStore.

В начале текущего месяца правительство включило RuStore в перечень программ, обязательных для предварительной установки на продаваемые в 2023 году электронные устройства. Его начнут устанавливать вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам APP List.

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Напомним также, что 15 ноября VK добавила приложение RuStore в программу по поиску уязвимостей на платформе Standoff 365 Bug Bounty, в рамках которой можно заработать от 3 до 60 тысяч рублей за обнаруженную уязвимость.

#отечественное по #вконтакте #vk #rustore
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