Данная индустрия действительно нуждается в поддержке.

За последние десятилетия отечественная игровая индустрия полностью сдалась под натиском западной видеоигровой продукции, в результате чего любой, даже самый незначительный российский игровой продукт воспринимается чуть ли не как подарок судьбы. Тему необходимости поддержки отечественного геймдева в рамках форума «Цифровой алмаз» поднял глава Минцифры России Максут Шадаев.

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По словам министра, игровая индустрия в большей степени пострадала вследствие сложившейся ситуации, и в связи с этим государство будет предпринимать определённые шаги. Например, Минцифры уже предлагает запустить специальную программу поддержки разработки отечественных игр.

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В чём будет заключаться данная поддержка, пока не уточняется, однако начинать надо не с видеоигр, а с главного инструмента их создания — игрового движка. Поскольку ситуация с западными компаниями крайне нестабильна, в России должен быть собственный движок, по своей функциональности не уступающий «топовым» импортным продуктам вроде Unreal Engine и Unity.