В настоящее время Microsoft и Activision Blizzard проходят процедуру многочисленных согласований в антимонопольных органах разных государств, где компании официально представлены. Процесс небыстрый и порой сопряжённый с необходимостью давать разъяснения антимонопольщикам. Так, например, Microsoft с британским регулятором CMA заявила, что не считает серию Call of Duty, контроль над которой она получит после поглощения холдинга Activision Blizzard, уникальной в своём роде и незаменимой с колоссальным влиянием на рынок игр.

Более того, Microsoft даже привела несколько весомых аргументов, по которым считает свою позицию правильной. Например, как уточняет Microsoft, игры серии Call of Duty уступают многим другим проектам в пользовательских опросах PlayStation, а также по оценкам на Metacritic. Игровые журналисты тоже особых предпочтений Call of Duty не дают, а данная серия в целом не приводит социальные сети «в движение»: например, в прошлом году Call of Duty не попала даже в первую десятку самых обсуждаемых игр в Twitter.

Между тем Sony серьёзно опасается возможности превращения Call of Duty в эксклюзив для платформ Microsoft, из-за чего японская компания может потерять значительную часть дохода. Щедрые предложения со стороны Microsoft в Sony рассматривать почему-то не хотят, считая, что имеют полное и безоговорочное право на выпуск Call of Duty на консолях PlayStation. Учитывая, что Sony является главным апологетом эксклюзивности, когда речь заходит о её собственных играх, подобное поведение выглядит проявлением двойных стандартов в духе «Мне можно, другим — нет».