Как сообщает Reuters, Илон Маск (Elon Musk) сделал очередной анонс, касающийся предстоящих изменений в особенностях верификации учётных записей Twitter. В следующую пятницу миллиардер пообещал добавить к серым и голубым знакам пройденной верификации ещё и золотые. Разделение будет проведено по следующему принципу: золотые достанутся компаниям, серые правительственным организациям, а синие останутся у частных лиц. При этом разделения между частными пользователями не будет — синие галочки достанутся и знаменитостям, и журналистам, и блогерам, и простым пользователям.
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Илон Маск добавил, что индивидуальные пользователи смогут при помощи дополнительного символа подчёркивать свою принадлежность к определённым компаниям. Проверка учётных записей перед получением соответствующих отметок, как добавил Илон Маск, будет вестись в ручном режиме. Дополнительные подробности он пообещал опубликовать на следующей неделе.