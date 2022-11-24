Планы о покупке меняются?

В наши дни, особенно на фоне многочисленных скандалов относительно системы DRM-защиты Denuvo, если хочешь распугать покупателей, то надо сообщить об использовании данного программного продукта в своей игре. Сегодня, например, стало известно, что послужной список Denuvo пополнится грядущим хоррором The Callisto Protocol — соответствующая информация появилась на Steam-страничке проекта.

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Вместе с тем разработчики опубликовали и системные требования новинки. Они вполне приемлемые, учитывая год и месяц выпуска The Callisto Protocol. Чтобы соответствовать минимальным требованиям, ваш компьютер должен состоять из следующей конфигурации или аналогичной ей по производительности: процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, 8 Гбайт оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.

Рекомендованные требования чуть серьёзнее: процессор Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600, 16 Гбайт оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700.

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В обоих случаях разработчики советуют высвободить на накопителе хотя бы 75 Гбайт пространства. Что до операционной системы, то сгодится как Windows 10, так и Windows 11. Релиз The Callisto Protocol, напомним, состоится 2 декабря на всех актуальных платформах.