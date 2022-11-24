Такими-то радикальными мерами почему бы и не решить?

Осенью прошлого года китайские власти серьёзно озаботились тем фактом, что молодёжь в возрасте до восемнадцати лет проводит значительную часть времени в видеоиграх, что негативным образом сказывается на их успеваемости в образовательных учреждениях, а также приводит к ухудшению здоровья в целом и зрения в частности. Разбираться с этим явлением решили радикальными методами: ограничением максимально допустимого времени в видеоиграх всего до трёх часов в неделю.

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Теперь же в Китае сообщили, что данная программа принесла свои плоды: «игровую зависимость» в стране удалось побороть. Как заявило занимавшееся реализацией программы ведомство, три четверти китайцев младше восемнадцати лет стали играть меньше трёх часов в неделю. Оставшаяся четверть обходила ограничения, но даже такие показатели в Китае считают превосходным результатом.

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Судя по восторженным комментариям китайских властей, на этом ограничения свобод несовершеннолетних геймеров могут закончиться.