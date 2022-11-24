У экспертов есть закономерные вопросы.

Издание «РБК» сообщает, что в правительстве рассмотрели российские аналоги популярных зарубежных сервисов TikTok, Instagram и Zoom. Для создания отечественных сервисов со схожим набором функций потребуется выделить дополнительное финансирование в виде грантов, но эксперты откровенно сомневаются в целесообразности поддержки подобных проектов.

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Так, индустриальный центр компетенций по направлению «коммуникационные сервисы» одобрил несколько проектов по импортозамещению иностранных соцсетей и платформ. К слову, эти самые центры компетенций были созданы по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина в июне текущего года — всего 32 по различным отраслям и сферам. По задумке, данные структуры должны определять направления, виды и классы ПО, который нужно заменить. Ещё 12 центров компетенций разработки было создано для того, чтобы заниматься решением вопросов в области импортозамещения общесистемного программного обеспечения (операционные системы и так далее).

Собеседникам издания «РБК» удалось выяснить, что среди представленных и предварительно одобренных правительством проектов есть следующие:

Социальная сеть Looky от ООО «Мотивационные решения» — обладает основным набором функции Instagram*. Она снабжена функциями по переносу фотографий, историй, переписок и подписчиков из упомянутого сервиса Meta*. Затраты на данный проект оцениваются в 459,7 млн рублей (367, 7 млн разработчики планируют взять грантом из РФРИТ). Также разработчики планируют вернуть в экономику до 1/3 из выпавших доходов от этого бизнеса, которые оцениваются в 110 млрд руб. Компания также обещает внедрить технологию машинного обучения для создания «первой в России и СНГ открытой системы автоматической премодерации контента» и формирования ленты пользовательского контента.

Социальная сеть Sunlight Play от ООО «ГРИ» — замена для TikTok. Общие затраты оцениваются в 285,7 млн руб, грант просят в размере 200 млн.

NEW: TrueConf Enterprise 2.0 — сервис для корпоративной связи. Он уже существует, но требует доработок, финансирование всех работ оценивают в 162 млн рублей (129, 6 млн хотят грантом). Сервис видеоконференций Dion, который должен стать заменой Zoom, Skype, Google Meet и других аналогичных программных решений. Стоимость проекта оценивается в 318,7 млн руб. (254,9 млн хотят грантом).

Почта 2.0 — корпоративная почтовая система, реализация данного сервиса «потянет» на 1,19 млрд рублей, которые планируют взять у заказчика («Росатом»).

Основатель Liveinternet Герман Клименко убеждён, что со стороны текущий список проектов от индустриальных центров компетенции «выглядит как насмешка над индустрией». «Хотелось бы узнать основания, на которых могут быть выделены деньги. В России есть компании, которые в короткий срок могли бы сделать отечественный аналог TikTok, например “Яндекс”. Но тот, наученный горьким опытом с новостями, в эти ниши не пойдет (в августе “Яндекс” продал VK сервисы “Яндекс.Новости” и “Дзен”, поскольку из-за них у компании возникали политические риски. — РБК)», — отметил Клименко.

Чтобы создать новые соцсети, особенно с видеоконтентом, по его словам, нужно «не просто написать программу, но и купить железо — тысячу серверов», что предполагает огромные затраты. «Но даже если такие соцсети начнут работать, у них могут возникнуть проблемы с доходами от рекламы», — подытожил он.

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*21 марта Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta (владеет Facebook, Instagram и Whatsapp) экстремистской и запретил ее деятельность на территории России.