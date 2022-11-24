Быть может, релиз Dead Island 2 предсказуемо опять отложили, но проводить предпродажную подготовку всё же необходимо, чем представители Dambuster Studios и планируют заниматься. В частности, на шестое декабря назначена спецтрансляция, в рамках которой будет представлен «эксклюзивный» игровой процесс зомби-боевика.
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В чём заключается эта «эксклюзивность» и почему данный термин вообще применим к видеоролику с демонстрацией гейпмлея, пока не уточняется. Возможно, разработчики затеяли показать что-то, чего мы ещё не видели в предыдущей демонстрации игрового процесса.
Напомним, что текущая Dead Island 2 является своеобразным перезапуском: работа над ней началась в 2018 году после того, как стало очевидно, что первоначальный вариант зомби-боевика никогда не увидит свет. Действие игры разворачивается в охваченном зомби-эпидемией Лос-Анджелесе, ну а мы, по закону жанра, являемся одним из тех немногих, у кого сформировался иммунитет к данной заразе.
Релиз Dead Island 2 состоится 28 апреля. Если, конечно, вновь не случится досадного, но предсказуемого переноса.