В начале весны этого года Electronic Arts поддалась «тренду» и объявила о приостановке своей деятельности в России: все игры компании исчезли из продажи, новинки перестали локализовать, а с технической поддержкой начали возникать сложности. По всей видимости, на самом деле Electronic Arts не «приостановила» деятельность в России, а полностью её свернула, о чём сегодня со ссылкой на свои близкие к компании источники сообщили «Известия». Впоследствии данную информацию изданию якобы подтвердили бывший сотрудник занимавшегося продвижением игр EA в России маркетингового агентства и некий «собеседник», связанный с видеоигровым рынком.
реклама
Если информация окажется правдивой, то это, по мнению экспертов, основным рабочим местом которых в том числе является домашний диван, может привести к негативным последствиям для отечественных геймеров. Во-первых, игры издательства невозможно приобрести без лишних телодвижений; во-вторых, из них исчезнет русская локализация, и в-третьих, начнутся реальные трудности с технической поддержкой во всём СНГ.
Что касается локализации, то, как считают эксперты, полный перевод с дубляжом объективно необходим только в играх, рассчитанных на детей. Более «взрослые» проекты вполне могут ограничиваться субтитрами, ничуть не «проседая» в продажах. Другое дело, что, как справедливо отмечают эксперты, издательству нужно сделать всё возможное, чтобы не потерять навсегда гигантский рынок России и СНГ — возможно, осуществляя локализацию по временному альтернативному пути в одной из «несанкционных» стран Содружества, как это сейчас вполне успешно делают некоторые крупные киноконцерны. В частности, в сиквеле «Аватара» русский дубляж — в наличии, заявил «Известиям» собеседник издания.