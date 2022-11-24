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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиасты сравнили оригинального «Ведьмака 3» со свежей графически обновлённой версией
По-видимому, сравнивали только консольные версии — слишком уж большая разница.
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Вчера вечером CD Projekt RED продемонстрировала геймплей графически обновлённой версии третьего «Ведьмака». Учитывая тот факт, что многие давным-давно могли забыть, как вообще данный проект выглядел до графического обновления, правильным решением со стороны разработчиков была бы публикация видеоролика-сравнения, где наглядно демонстрировалась бы разница. К сожалению (или по обыкновению, что ещё хуже), в CD Projekt RED этого не сделали, так что выполнять за девелоперов их работу вновь пришлось энтузиастам, которые и подготовили соответствующий ролик.

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Стоит отметить, что в качестве «старой» версии в видеоролике наверняка применялся геймплей с одной из консолей прошлого поколения — слишком уж велика разница в плане общего качества картинки. Подобное решение выглядит вполне справедливо, поскольку обновление создавалось в первую очередь для владельцев консолей текущего поколения (PlayStation 5 и Xbox Series).

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Напомним, что в обновлённом «Ведьмаке 3» игроков ждут текстуры более высокого разрешения, в целом повышенная детализация, поддержка трассировки лучей, «умного» сглаживания и многого другого. Запуск обновления назначен на 14 декабря.

#cd projekt red #the witcher 3 wild hunt
4
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