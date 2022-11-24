По-видимому, сравнивали только консольные версии — слишком уж большая разница.

Вчера вечером CD Projekt RED продемонстрировала геймплей графически обновлённой версии третьего «Ведьмака». Учитывая тот факт, что многие давным-давно могли забыть, как вообще данный проект выглядел до графического обновления, правильным решением со стороны разработчиков была бы публикация видеоролика-сравнения, где наглядно демонстрировалась бы разница. К сожалению (или по обыкновению, что ещё хуже), в CD Projekt RED этого не сделали, так что выполнять за девелоперов их работу вновь пришлось энтузиастам, которые и подготовили соответствующий ролик.

реклама

Стоит отметить, что в качестве «старой» версии в видеоролике наверняка применялся геймплей с одной из консолей прошлого поколения — слишком уж велика разница в плане общего качества картинки. Подобное решение выглядит вполне справедливо, поскольку обновление создавалось в первую очередь для владельцев консолей текущего поколения (PlayStation 5 и Xbox Series).

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 3070 за 45 тр в Ситилинке Core i9 12900 - цена снижена на 10% RTX 3090 уже за 100 тр с началом Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена снижена

Напомним, что в обновлённом «Ведьмаке 3» игроков ждут текстуры более высокого разрешения, в целом повышенная детализация, поддержка трассировки лучей, «умного» сглаживания и многого другого. Запуск обновления назначен на 14 декабря.