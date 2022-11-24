Как тут не заговоришь об угрозе банкротства.

По информации The New York Times, Илон Маск (Elon Musk) после покупки компании Twitter в конце октября продемонстрировал решимость сокращать расходы не только за счёт радикального уменьшения численности персонала, но и за счёт лишения оставшихся сотрудников многих привычных для них привилегий. Например, практика предоставления бесплатных обедов в кафетериях на территории офисов компании показалась новому руководству слишком расточительной, поскольку в отдельных случаях расходы одной такой точки питания достигали $400 в день. Меню в результате сильно урезали, оставив в предлагаемом рационе только относительно доступные блюда.

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Источник изображения: Tesla

Сотрудники Twitter также лишились компенсации за туристические поездки, если таковая им полагалась по должности, корпоративных кредитных карт, оплаты расходов на связь и интернет, а также средств для работающих родителей, которые за счёт работодателя могли пристроить малолетних детей под присмотр профильных специалистов в дневное время. Собственно, оплата спортивно-оздоровительных мероприятий тоже ушла в прошлое.

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В неприятной ситуации оказались даже те иногородние сотрудники, которым Илон Маск в прошлую пятницу приказал срочно лететь в Сан-Франциско для участия в собеседовании. Потратив собственные деньги на дорогу, они с удивлением обнаружили, что затраты были компенсированы работодателем либо с большой задержкой, либо заявка вообще была отклонена полностью. Twitter, как сообщает источник, также урезала расходы на «облачную» инфраструктуру и программное обеспечение для внутренних нужд, как и расходы на юридическое сопровождение бизнеса. Пересматриваются и долгосрочные контракты со спортивными ассоциациями, которые предоставляли социальной сети приоритетное право транслировать крупные спортивные мероприятия.