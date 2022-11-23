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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Утечка: первый геймплей отечественной Action/RPG «Смута»
Выглядит вполне.
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Разработчики из студии Cyberia Nova опубликовали первую вменяемую геймплейную нарезку экшен-RPG, анонс которой состоялся ранее в текущем году. В небольшом видео нам показали короткую кат-сцену и даже первые геймплейные кадры.

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Здесь нужно понимать, что пока речь идёт о демонстрации альфа-версии (в лучшем случае), поэтому выглядит всё достаточно неплохо. Элементы интерфейса на данный момент — скорее всего, техническая «заглушка». Ибо занимают они неприлично много места и выглядит откровенно нелепо, в духе проектов от российской игровой индустрии середины «нулевых».

В самом конце ролика содержится демонстрация некоторых персонажей и видов оружия «Смуты» — есть предположение, что это «утекшая» демонстрация предварительных итогов по разработке. На текущем этапе наработки Cyberia Nova выглядят вполне состоятельными: детализация объектов хорошая, масштаб постановки бросается в глаза уже сейчас, анимации на уровне.

Напомним, «Смута» — это историческая экшен-RPG, действие которой происходит в начале XVII века. Игра расскажет историю боярина Юрия Милославского, которому обязательно придётся принять участие в множестве сражений, включая битву за Москву.

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Релиз «Смуты» запланирован на конец будущего года, среди целевых платформ есть не только ПК, но и консоли.

#смута #cyberia nova
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