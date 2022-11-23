Зомби-экшен Days Gone является примером того, насколько сильно мнение критиков и прочих обозревателей влияет на поведение издателей. В своё время данный проект получил сдержанные оценки прессы, но при этом восторженные отзывы от конечных пользователей. Однако по той причине, что Sony ориентируется именно на рейтинги критиков, Days Gone была признана неудачей, и проект её сиквела был отменён и отправлен даже не «в стол», а «на полку».
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Ещё с весны прошлого года по Сети в адрес Sony гуляют петиции с просьбой о возобновлении работ над сиквелом Days Gone, но компания остаётся непреклонной. Тем удивительнее тот факт, что одна из соответствующих петиций продолжает сохранять активность: на сегодняшний день её «подписали» уже свыше 183 тысяч пользователей.
Учитывая то, что с момента организации петиции прошло уже больше полутора лет, а воз всё ныне там, ожидать каких-то перемен не стоит. Но сам по себе факт продолжающейся активности в данном направлении является весьма занятным.