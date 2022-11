Жанр тот же, авторы те же. Что-то может пойти не так?

Разработчики из Deck Nine, которые совсем недавно подарили нам Life is Strange: True Colors и Life is Strange: Before the Storm, в данный момент работают над новой приключенческой игрой. Пользователи популярного форума Reddit обратили внимание на то, что сейчас команда разработчиков ищет специалистов для созданий нового проекта AAA-класса.

реклама

Прямо сейчас Deck Nine ищет ведущего программиста и ведущего игрового дизайнера. Студия вновь хочет сделать игру с упором на повествование, поэтому нас может ждать новая Life is Strange. Официальной информации по этому поводу пока нет, но чуть ранее разработчики из Don’t Nod намекали на это.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 3070 за 45 тр в Ситилинке Core i9 12900 - цена снижена на 10% RTX 3090 уже за 100 тр с началом Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена снижена

Отдельные пользователи высказали предположение, что Deck Nine поручат заниматься именно Life is Strange, пока Don’t Nod продолжит трудиться над игрой Telltale по франшизе «Пространство». Новинка должна поступить в продажу летом 2023 года.