Разработчики из Deck Nine, которые совсем недавно подарили нам Life is Strange: True Colors и Life is Strange: Before the Storm, в данный момент работают над новой приключенческой игрой. Пользователи популярного форума Reddit обратили внимание на то, что сейчас команда разработчиков ищет специалистов для созданий нового проекта AAA-класса.
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Прямо сейчас Deck Nine ищет ведущего программиста и ведущего игрового дизайнера. Студия вновь хочет сделать игру с упором на повествование, поэтому нас может ждать новая Life is Strange. Официальной информации по этому поводу пока нет, но чуть ранее разработчики из Don’t Nod намекали на это.
Отдельные пользователи высказали предположение, что Deck Nine поручат заниматься именно Life is Strange, пока Don’t Nod продолжит трудиться над игрой Telltale по франшизе «Пространство». Новинка должна поступить в продажу летом 2023 года.