Хотя вообще-то уже две недели прошло, но не будем о неудобном.

God of War Ragnarok получила восторженные отзывы критиков и публики, скрасила несколько вечеров и в целом показала себя максимально достойно. До сей поры разработчики и Sony не сообщали о результатах продаж новинки, но сегодня они наконец-то удосужились поделиться данной ключевой для современной игровой индустрии информацией.

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Выяснилось, что за первую пострелизную неделю God of War Ragnarok удалось разойтись тиражом а 5,1 миллионов копий, тем самым став самой быстропродаваемой игрой от собственных студий Sony. Также новинка установила внутрифраншизный рекорд, став самой продаваемой за всю историю существования серии God of War.

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Почему Sony поделилась результатами продаж за первую неделю, хотя с момента релиза прошло уже ровно 14 суток, остаётся открытым вопросом. Не исключено, что продажи за вторую неделю уже отнюдь не столь впечатляющие.