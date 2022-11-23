God of War Ragnarok получила восторженные отзывы критиков и публики, скрасила несколько вечеров и в целом показала себя максимально достойно. До сей поры разработчики и Sony не сообщали о результатах продаж новинки, но сегодня они наконец-то удосужились поделиться данной ключевой для современной игровой индустрии информацией.
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Выяснилось, что за первую пострелизную неделю God of War Ragnarok удалось разойтись тиражом а 5,1 миллионов копий, тем самым став самой быстропродаваемой игрой от собственных студий Sony. Также новинка установила внутрифраншизный рекорд, став самой продаваемой за всю историю существования серии God of War.
Почему Sony поделилась результатами продаж за первую неделю, хотя с момента релиза прошло уже ровно 14 суток, остаётся открытым вопросом. Не исключено, что продажи за вторую неделю уже отнюдь не столь впечатляющие.